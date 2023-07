Bei der Planung der Stadtbahn soll die Aufenthaltsqualität besonders in den Blick genommen werden. Für fünf Orte in Kiel soll daher noch eine gesonderte Studie erstellt werden.

Kiel. Bei der Planung der Stadtbahn in Kiel sollen fünf verschiedene Bereiche entlang der Trassenstrecke gesondert in den Blick genommen werden: „Hier sollen Möglichkeiten für mehr Aufenthaltsqualität wie Außengastronomie oder Auslagen von Geschäften sowie einem großen Grünanteil eruiert werden“, erklärte Stadtbaurätin Doris Grondke im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität am Dienstagabend. Der Ausschuss empfahl dafür einstimmig eine vertiefende städtebaulich-freiraumplanerische Studie in diesen Bereichen.