﻿Diskussion in Kiel: Wie kann man Senioren in die Digitalisierung mitnehmen?

Kiel. Smartphone, Apps und Onlinefunktionen sind für viele ältere Menschen oft böhmische Dörfer. Gleichzeitig ist die Digitalisierung ein wichtiger Faktor zum Vernetzen, für die Teilhabe und gegen die Einsamkeit. Doch wie kann man das geschickt lösen? Mit dieser Frage haben sich Vertreter verschiedener Kommunen beschäftigt, die am Programm Stadtlabor der Körber-Stiftung teilnehmen.

Das Programm wurde ins Leben gerufen, um Lösungen für eine altersfreundliche Kommune zu entwickeln. Beteiligt sind Städte aus der ganzen Bundesrepublik, die voneinander lernen können. „Kiel hat mit den Anlaufstellen Nachbarschaft (Anna) ein Vorzeigeprojekt mit Strahlkraft“, sagt David Menn von der Körber-Stiftung. Hier könnten sich Menschen aus dem Quartier niedrigschwellig vernetzen und Aktivitäten planen: „Ein tolles Mittel gegen die Vereinsamung und für mehr Engagement.“

Ebenfalls ein niedrigschwelliger Ansatz, Menschen zu erreichen, ist das Tiny Rathaus, das ab Juli wieder in die zweite Saison startet und in der Kiel-Region unterwegs ist. Hier sollen Bürger ins Gespräch kommen können und animiert werden, im Austausch mit Vertretern der Verwaltung die Stadt mit zu gestalten.

Älterwerden und Digitalisierung in Einklang bringen

Beim Thema Digitalisierung und Teilhabe älterer Menschen hapert es aber noch in den deutschen Städten. Schon jetzt ist ein Viertel der Bevölkerung in Kiel 60 Jahre und älter. „Die heute 60-Jährigen können sich nicht mehr vor der Digitalisierung versperren“, sagt Arne Leisner, Leiter des Amtes für soziale Dienste.

„Das Problem ist zum einen, dass ältere Menschen oft schon an den digitalen Begrifflichkeiten scheitern, die im Umgang mit einem Smartphone oder Online-Aktivitäten aber essenziell sind“, sagt ein Teilnehmer des Workshops. Dafür böte sich ein Wörterbuch an, das diese speziellen Online-Begriffe erklärt, so die Idee.

Idee: Ausgabe kostenloser Smartphones

Ein anderer Teilnehmer gibt PC- und Smartphone-Kurse, muss aber regelmäßig feststellen: „Es fehlt ganz oft die Übung, das Erlernte wird schnell wieder vergessen.“ Ein Faktor: Meist jüngere richteten das Handy für Oma und Opa ein. „Mit Instagram, TikTok und Co aber meist an der Realität der älteren Menschen vorbei – wichtig ist hier, das Smartphone so einfach wie möglich nur mit dem Nötigsten auszustatten“, schlägt er vor.

Eine Lösung könnte die kostenlose Ausgabe von Smartphones oder Tablets sein mit vorinstallierten Apps – und zwar direkt an den Anlaufstellen, an denen man auch vor Ort darüber ins Gespräch kommen kann. Mobile Terminals mit Bildschirm könnten zum Begegnungspunkt werden. Auch Umfragen zu bestimmten stadtrelevanten Themen könnten darüber stattfinden.

Umsetzen muss jede Kommune diese Ideen selbst. „Durch die Vernetzung der verschiedenen Akteure aus ganz Deutschland kann man aber Erfahrungswerte austauschen und sich auch über Fördertöpfe informieren“, so Menn.

