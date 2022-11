Weihnachtsgeschenke für bedürftige Menschen gesucht

Aktion für Hilfe in schwierigen Zeiten: Die Stadtmission sammelt auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsgeschenke für bedürftige Menschen. Wie Sie helfen können und was in ein Päckchen gehört, erfahren Sie hier.

Hofft, dass wieder viele Menschen die Aktion unterstützen: Leiterin Heinke Koriath vom Kaufhaus Echt Gut der Kieler Stadtmission gab am Montag den Startschuss für die Spendenaktion. Jeder kann jetzt in der Weihnachtszeit mit einem Paket bedürftigen Menschen helfen.

Hassee. Auftakt für eine warme Aktion in einer kalten Jahreszeit: Die Stadtmission sucht wieder Wohltäter, die Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder und Erwachsene packen. Für viele Menschen sei die Weihnachtszeit, die für andere Überfluss und Erholung bedeutet, eine zusätzliche Herausforderung, heißt es vonseiten der Stadtmission.

"Es fehlt ihnen oft an finanziellen Mitteln, um ein Weihnachtsfest zu feiern, und häufig sogar an einem eigenen Zuhause als Rückzugsort", sagt Karin Helmer, Geschäftsführerin der Stadtmission Kiel. "Die bedürftigen Menschen haben Hilfe gerade in dieser Zeit besonders nötig." Gesammelt werden die Geschenke im Sozialkaufhaus "Echt gut".

Stadtmission Kiel sammelt Geschenke für Bedürftige

Was als Weihnachtsgeschenk gespendet wird, ist im Prinzip egal. „Schöne Geschenkideen sind warme Mützen und Schals, Bücher und Pflegeprodukte“, so Sozialkaufhausleiterin Heinke Koriath. „Für die Kinder passen Spielzeug und Schreibwaren.“ Lebensmittel dürfen nicht weitergeben werden.

Die Geschenke müssen so verpackt sein, dass sie problemlos geöffnet und wieder verschlossen werden können. Am besten eignen sich dafür Kartons mit Deckel oder Geschenktüten. Die Präsente werden vom Sozialkaufhaus "Echt Gut" mit Aufklebern versehen, auf denen die passende Altersgruppe angekreuzt werden kann. Rechtzeitig vor Heiligabend werden dann alle Präsente an die Empfängerinnen und Empfänger übergeben.

Spendenaktion der Stadtmission Kiel im vierten Jahr

Bereits zum vierten Mal stellt die Stadtmission eine solche Spendenaktion auf die Beine. "Wir hoffen, dass sich auch in diesem Jahr so viele Bürgerinnen und Bürger wie in den vergangenen Jahren beteiligen", sagt Karin Helmer.

Die Päckchen können ab sofort bis zum 17. Dezember an der Kasse im Sozialkaufhaus "Echt Gut" der Stadtmission in Kiel-Hassee, Hasseer Str. 49, abgegeben werden. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 15 Uhr.