﻿Kiels Stadtpräsident Tovar: Serpil Midyatli und Gesine Stück sollten gehen

Kiel. Nach der krachenden Niederlage der Sozialdemokraten bei der Kommunalwahl in Kiel fordert Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) den Rücktritt der Landesvorsitzenden Serpil Midyatli und der Kieler Kreisvorsitzenden Gesine Stück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn wir es nicht schaffen, Köpfe auszuwechseln, die für die aktuelle Politik verantwortlich sind, dann fürchte ich, wird diese Politik sich nicht ändern“, sagte Tovar im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Ungefragt fügte er hinzu: „Ich denke da an unsere Landesvorsitzende, ich denke an unsere Kreisvorsitzende.“

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar: „Ein Weiter-so geht nicht“

Der Rücktritt beider sei „eine logische Konsequenz des Debakels, das wir jetzt erleben“, sagte Tovar. Es müsse dann „ein Prozess stattfinden, in dem kluge Köpfe ausgesucht werden, die in der Lage sind, andere Wege zu gehen“. Das werde nicht einfach. Aber „ein Weiter-so geht nicht, dann wird es mit dieser Partei nur weiter bergab gehen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der scheidende Stadtpräsident, Ratsherr seit 37 Jahren, analysierte scharf: Die SPD in Kiel habe „sehr viele Ungeschicklichkeiten begangen, insbesondere in der letzten Wahlperiode“. Die Sozialdemokratie in Kiel werde von den Menschen „als Anhängsel der Grünen“ empfunden. Tovar: „Wenn wir die Politik der Grünen – zumindest im ökologischen Sektor – nur eins zu eins begleiten, müssen wir uns nicht wundern, wenn unmittelbar das Original gewählt wird. So ist es ja auch gekommen.“

Tovar empfiehlt der SPD: Keine Kooperation mit den Grünen mehr

Tovar empfiehlt seiner Partei, „keine Kooperation mit den Grünen mehr einzugehen, sondern sich jetzt in der Opposition zu regenerieren, jetzt neue Wege zu suchen und zu finden, sich nicht immer gleich mit dem Kooperationspartner zu vergleichen“.

Tovar findet rot-grüne Verkehrspolitik zu autofeindlich

Ein Dorn im Auge ist dem Stadtpräsidenten vor allem die Verkehrspolitik seiner Partei. Tovar hält sie für autofeindlich und nicht umsetzbar. „Wir sind eine immer älter werdende Gesellschaft, die aufs Auto angewiesen ist“, sagte der 74-Jährige. „Kein Mensch wird mit 70 Jahren sagen, okay, ich hole mir mit dem Lastenfahrrad meine Kiste Bier.“

Das Ziel der Klimaneutralität teilt Tovar. „Ich glaube, wir müssen auf andere Art und Weise CO2-Neutralität herstellen als durch Autoverbote“, sagte er. „Wir werden in Abgasen ersticken, solange wir nicht flächendeckend andere Motor-Antriebe haben.“ Elektrobatterien sind für ihn allerdings auch nur „die halbe Wahrheit“. Tovar: „Wir brauchen dringend Wasserstoff-Antriebe. Aber da traut sich ja keiner so richtig ran, auch nicht die große Bundespolitik.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tovar fügte hinzu: „Wir werden das Auto als solches nicht verbieten können. Wer das versucht, provoziert den Unmut der Bevölkerung.“ Die SPD habe genau das erlebt. Sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler seien der Wahl scharenweise ferngeblieben.

„Autosperrung auf der Schwentinebrücke ist unnötig“

Tovars aktuelles Paradebeispiel ist der Verkehrsversuch auf der Schwentinebrücke. Der Ratsherr aus Neumühlen-Dietrichsdorf findet die mehr als einjährige Sperrung der Verkehrsverbindung für Autos unnötig. Sie sei „auch so ein Punkt, an dem die Geister sich entzünden“. An die Adresse der Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sagte Tovar: „Es wäre nicht nötig gewesen, diesen Unmut aufkommen zu lassen.“

Der Stadtpräsident bekannte sich ausdrücklich zu einer anderen Verkehrspolitik. „Ich glaube an die Ostuferentlastungsstraße“, sagte der Mann vom Ostufer. „Was am Westufer die B 76, wäre für das Ostufer ein Ostring 2.“

KN