﻿Flüchtlinge in Schilksee: Wird die Container-Unterkunft wieder aufgebaut?

Suchsdorf. Um Verständnis und Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen hat Stadtrat Gerwin Stöcken (SPD) am Mittwochabend im Ortsbeirat von Kiel-Schilksee gebeten. Zentrales Thema war das geplante Container-Dorf, das die Stadt auf dem Parkplatz Tempest errichten will. Im gut gefüllten Saal der Anlaufstelle Nachbarschaft äußerten die Menschen neben Zustimmung auch Kritik an der Standortentscheidung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So viele Gäste hat die Ortsbeiratsvorsitzende Maike Finger (SPD) bisher selten begrüßt: Das emotional besetzte Thema Flüchtlinge beschäftigt offenbar viele Leute im Stadtteil. Doch noch stehe gar nicht fest, ob die Container und die Flüchtlinge überhaupt nach Schilksee kommen, sagte Sozialstadtrat Gerwin Stöcken. Der ging dennoch schon mal in die Offensive, um für den Fall vorbereitet zu sein, dass im Laufe des Jahres der Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlingen in Kiel weiter ansteigen sollte.

Allerdings: Im Zuge der starken Flüchtlingsbewegung in Europa war an gleicher Stelle auf dem Parkplatz Tempest von 2016 bis 2019 bereits eine Flüchtlingsunterkunft aus Containern aufgebaut worden. Mit dem Abklingen des Zustroms jedoch war die Anlage wieder entfernt worden.

Flüchtlinge in Schilksee: Unterkünfte für Mütter mit Kindern

„Wir müssen jetzt Vorsorge treffen“, betonte Stöcken. Niemand wolle die Flüchtlinge gerne in Containern wohnen lassen, aber alle anderen Möglichkeiten der Unterbringung seien demnächst ausgeschöpft. Bereits jetzt bringe die Stadt 4000 Menschen aus der Ukraine in Kiel unter. „Das ehemalige katholische Studentenwohnheim Haus Michael, das wir derzeit noch nutzen können, soll demnächst abgerissen werden“, so der Stadtrat. Damit steige auch der Druck, neue Unterkünfte bereitzustellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geplant ist demnach, nach der Kieler Woche Mitte Juni auf dem hinteren Teil des Tempest-Parkplatzes Container mit Platz für etwa 100 Geflüchtete aufzustellen. Abwasserleitungen liegen bereits. „Wir würden dort ukrainische Frauen mit Kindern unterbringen“, sagte Stöcken. „Die Schulen haben bereits Erfahrung mit Flüchtlingskindern.“

Unterstützung signalisierte Uta Stamp, Leiterin der Grundschule Schilksee, bereits in der Sitzung: „Erfahrene Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) stehen in unserer Schule zur Verfügung.“ Sie betonte allerdings, dass es Platzprobleme gebe. Es seien keine Räume für zusätzliche Klassen frei. Stamp schlug vor, einen Schulcontainer aufzustellen. Stöcken nahm die Anregung auf und versprach, die Schulen in der Stadt über die Schulräte rechtzeitig zu informieren, damit sie eine Vorlaufzeit für die Planung bekommen.

Kritik an Standort für mögliches Container-Dorf für Flüchtlinge

Schon während Stöcken die Pläne erläuterte, musste die Beiratschefin Zwischenrufer zur Ordnung rufen. Früh wurde deutlich, dass nicht alle Zuhörer die Flüchtlinge willkommen heißen. Kritisch hinterfragt wurde etwa die Standortentscheidung in Schilksee. Warum die Ukrainer nicht auf dem MFG5-Gelände untergebracht würden, wo bereits 1500 Flüchtlinge leben, fragte Beiratsmitglied Volker Oberthür (CDU). Stöcken sagte dazu: „Die Schulen und Kindergärten in Friedrichsort platzen bereits jetzt aus allen Nähten. Wir müssen die Flüchtlinge so gerecht wie möglich auf die Stadtteile verteilen.“

Anwohner des Parkplatzes Tempest kritisierten, dass nicht genug Stellplätze für Menschen aus Schilksee und Gäste zur Verfügung stehen. Schon jetzt sei ein Viertel des Platzes mit Wohnmobilen, Caravans und Bootstrailern belegt. Stöcken versprach, bei der Straßenverkehrsbehörde ein Parkverbot für diese Fahrzeuge prüfen zu lassen. „Für uns gilt: Menschen gehen vor Autos.“ Der Stadtrat äußerte die Bitte, den Geflüchteten positiv gegenüber zu treten und ihnen dabei zu helfen, in Kiel anzukommen. „Der Stadtteil hat in der Vergangenheit gut mitgeholfen, damit das gelingt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der TSV Schilksee wolle seine Sportangebote für Flüchtlinge öffnen, hieß es. Nicht nur die Beiratschefin Maike Finger sagte ihre Unterstützung zu: „Schilksee ist privilegiert, und wir haben den Platz.“ Ein Bürger äußerte: „Ich finde es wichtig, dass ein wohlhabender Stadtteil wie Schilksee einen Beitrag leistet. Viele haben die Flüchtlinge in den vergangenen Jahren willkommen geheißen.“