﻿Stadtteilbücherei Gaarden vor ungewisser Zukunft

Düster sieht es um die Zukunft der Stadtteilbücherei Gaarden aus. Das liegt nicht an mangendem Willen, sondern an fehlendem Personal. Und auch der Förderverein „Gaarden liest“ hat große Probleme.

Immer größer wird in der Stadtteilbücherei Gaarden die Abteilung mit internationaler Literatur. Der Bildungsauftrag für Büchereien gilt in diesem Stadtteil ganz besonders. Stadtteilbücherei Gaarden

Gaarden. Ausnahmsweise in den Räumen der Kieler Verkehrsgesellschaft KVG tagte am Mittwochabend der Ortsbeirat Gaarden. Passend dazu gab es ausführliche Informationen über die technischen und baulichen Neuerungen auf dem Gelände. Wenig erfreuliche Informationen über die Lage der Stadtteilbücherei trübten allerdings die Stimmung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fachkräftemangel ist aktuell ein großes Problem der Stadtbücherei insgesamt und ihres Ablegers in Gaarden ganz besonders. Wie der oberste städtische Bibliothekar Andreas Teichert berichtete, gibt es in der Stadtteilbücherei derzeit zwei offene Halbtagsstellen, die mehr als schwer zu besetzen sind.

Stadtteilbücherei Gaarden kann Stellen nicht besetzen

Nicht nur, dass auch in diesem Bereich qualifiziertes Personal dünn gesät ist, auch sehr eng gefasst formale Vorgaben erschweren offenbar die Suche. Das hängt mit dem in der im öffentlichen Dienst gepflegten Praxis zusammen, dass Jobs weder mit über- noch mit unterqualifizierten Kräften besetzt werden sollen, sondern eben mit genau den passenden. Diese an sich sinnvolle Regelung stößt aber an Grenzen, wenn es diese passenden Leute gar nicht gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Teichert durchblicken ließ, ist das Problem, das sich auch in anderen Bereichen zeigt, bei den Verantwortlichen im Rathaus bekannt. Es sei damit zu rechnen, dass Neu- oder Wiederbesetzungen von Posten künftig flexibler gehandhabt werden dürfen.

Leiterin der Stadtteilbücherei Gaarden geht in Ruhestand

Als wäre das nicht genug, steht dem Gaardener Büchertempel noch eine weitere Baustelle ins Haus, denn Anfang kommenden Jahres wird sich die langjährige Leiterin Kristina Bliesener in den Ruhestand verabschieden. Die Nachfolgefrage bleibt einstweilen ungelöst.

Kristina Bliesener von der Stadtteilbücherei Gaarden verabschiedet sich bald in den Ruhestand. © Quelle: Martin Geist

Gar mancher und manche im Stadtteil fürchtet angesichts dieser Lage, dass die Tage der Bücherei bald gezählt sein könnten. So weit wollen es die Zuständigen der Stadt aber nicht kommen lassen. Das Kerngeschäft – also der Verleih von Büchern und anderen Medien – soll nach Angaben von Andreas Teichert auf alle Fälle aufrechterhalten werden. Was Lesungen, besondere Angebote für Kinder und andere Aktionen betrifft, mag sich der Chef der Stadtbücherei aber vorerst zu keinen Versprechungen hinreißen lassen.

Auch Förderverein der Stadtteilbücherei Gaarden in der Krise

Was umso mehr gilt, als zu allem Übel auch der Förderverein „Gaarden liest“ bedrohlich vor sich hindümpelt. Karin Kristahl, die langjährige Vorsitzende des Fördervereins, mag oder besser gesagt kann nicht mehr. „Es zehrt einfach an den Kräften“, verweist die Rentnerin auf die viele Arbeit und ihre endlichen Kräfte. Weil auch Stellvertreterin Kristine Bauer-Stisser nicht mehr weitermachen will, droht trotz eines inzwischen gefundenen Kandidaten für den Posten des Kassenwarts ein handfestes Führungsdefizit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und nicht nur das, wie Karin Kristahl betont. Von den 21 Mitgliedern seien – wenn überhaupt – gerade Mal noch drei aktiv, sodass es auch an der Basis bröckelt. Für Donnerstagabend hatte der Förderverein noch einmal zu einem Informationsabend gebeten, in der Hoffnung neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Mit ernüchternder Resonanz: Erschienen war absolut niemand.

„Es sieht bitter aus“, klagt Vorsitzende Kristahl, die aber noch nicht völlig aufgeben mag. Die für Oktober vorgesehene Hauptversammlung wurde erstmal auf Januar verlegt. Falls doch noch das eine oder andere Wunder geschieht und sich Freiwillige für die Vorstandsarbeit finden.