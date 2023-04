﻿50 Millionen Euro für die Wik

Wik. Die Wik soll grüner, als eigener Kosmos in der Stadt Kiel gestärkt, historische Gebäude saniert und ihre Geschäftswelt belebter werden: In den nächsten 15 Jahren sollen mehr als 50 Millionen Euro, davon rund 30 Millionen Städtebauförderungsmittel, in den Stadtteil am Kanal fließen. Katrin Sandfuchs vom Stadtplanungsamt stellte das Stadtteilentwicklungskonzept (STEK), das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (IEK) und die vorbereitenden Untersuchungen (VU) während der Sitzung des Ortsbeirates vor. Im Mai sollen die Maßnahmen im Bauauschuss und in der Ratsversammlung beschlossen werden.

Seit 2017 erarbeitet die Stadt ein Stadtteilentwicklungskonzept für die Wik, die sich durch die Umnutzung verschiedener militärischer Liegenschaften weitreichend verändert hat. Die Konversion ermöglicht es, neue Weichen für die städtebauliche Entwicklung des Kieler Ortsteils zu stellen und Wohn-, Gewerbe- und Freiflächen bedarfsgerecht zu sichern. Zu den Schwächen der Wik gehören laut Untersuchungen unter anderen einige sanierungsbedürftige Gebäude im Marinequartier, mangelnde Verkehrssicherheit und öffentliche Grünflächen, die optimaler gestaltet werden müssen, damit sie von den Menschen auch mehr genutzt werden.

Kiel-Wik: Viel Leerstand im Stadtteilzentrum

Ebenso gehört das geschwächte Stadtteilzentrum dazu, „das bereits zum Nahversorgungszentrum herabgestuft wurde“, so Sandfuchs. Der Leerstand sei groß, die Ladenflächen für zu klein. Es bräuchte ein Zentrum, das als Treffpunkt angenommen wird. Einige Bereiche liegen dabei nicht in der Hand der Stadt, wie zum Beispiel die Fläche um das Behördenzentrum. „Das zu gestalten, ist Sache des Landes“, sagte sie.

Im Kieler Stadtteil Wik soll das Nahversorgungszentrum in der Holtenauer Straße attraktiver gestaltet werden. © Quelle: KARINA DREYER

Die Wik bietet auch viele positive Eigenschaften, die als Chance betrachtet werden können: So sei das Stadtbild historisch geprägt, es gebe eine gute soziale Mischung, eine hohe Wertschätzung und gesellschaftliches Engagement. Zudem würden die groß dimensionierten Straßen Raum für Umgestaltung bieten, ebenso die Grünflächen und der attraktive Wirtschaftsstandort. „Die Wik ist eigenständig, nachhaltig für alle. Sie ist ein Kosmos in der Stadt, in dem alles möglich ist und der gestärkt werden soll“, so Sandfuchs.

Das historische Marineuntersuchungsgefängnis ist in einem sehr schlechten Zustand und soll saniert werden. © Quelle: KARINA DREYER

Das vereinfachte Sanierungsgebiet umfasst 42,5 Hektar. Der Begriff „vereinfacht“ bedeute, dass es zu keiner Bodenwertsteigerung käme und deshalb auch zu keinen Ausgleichszahlungen für die Bürger, betonte Sandfuchs. Der Fokus mit zentralen Maßnahmen läge dabei auf dem Marinequartier mit Arkonastraße, Buswendeschleife, Teile der Herthastraße, Anscharpark, Kiellinie, Grünanlagen Schulredder und Schüttenredder, Feldstraße, Homannstraße, Holtenauer Straße und Knorrstraße. Umgesetzt werden sollen die Maßnahmen innerhalb von 15 Jahren, die Kosten liegen insgesamt bei rund 50 Millionen Euro, von denen rund 30 Millionen aus Städtebauförderungsmittel fließen. Je ein Drittel davon, je 10 Millionen Euro, übernehmen Bund und Land.

Umgestaltung Kiel-Wik: Mit dem Schulredder und Onkel-Willi-Weg geht es los

Nach den Beschlüssen und der Sommerpause soll es losgehen, dann werden Sanierungsträger beauftragt. Dann könnten, so Sandfuchs, auch private Eigentümer Städtebauförderungsmittel für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen beantragen, sofern die Liegenschaft im Rahmen der Begutachtung mit einem „sehr schlechten Gebäudezustand“ klassifiziert wurde. Dies betrifft das denkmalgeschützte „Haus 3“ im Anscharpark, um das sich die Wiker und der Ortsbeirat schon lange sorgen.

Derzeit bereitet es zusammen mit dem Kesselhaus Probleme mit Rattenbefall. Mit im Programm stehen auch die Ideenfindung, Sanierung und Umnutzung des ehemaligen Marineuntersuchungsgefängnisses auf Grundlage eines Nachnutzungskonzeptes. Auf der Liste stehen als Erstes nun die Neugestaltung und Aufwertung der Grünanlagen Schulredder und Onkel-Willi-Weg auf Basis einer integrierten Planung.