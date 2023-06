﻿Beim Stadtteilfest Elmschenhagen geht’s ums Miteinander, nicht um Trubel

Sie sind fast wie Miniatur-Varianten der Kieler Woche. Stadtteilfeste wie am 22. Juni in Elmschenhagen entfalten fernab vom großen Trubel ihren ganz eigenen Charme. Nicht zuletzt weil sich Menschen wie Stefan Rogacki dafür ins Zeug legen.

Elmschenhagen. Ehrenämter bekommen gelegentlich jene, die bei deren Vergabe nicht rechtzeitig den Kopf einziehen. Ein bisschen so war das auch bei Stefan Rogacki, der bereits seit dem Jahr 2006 Regie beim Kieler-Woche-Stadtteilfest des TuS Schwarz-Weiß Elmschenhagen führt. Klar, dass er jetzt wieder am Werk ist, wenn am Donnerstag, 22. Juni, von 14 Uhr an auf der Sportanlage an der Rüsterstraße gefeiert werden soll.