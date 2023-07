﻿Ostufer Kiel: Das ist neu beim Stadtteilfest Wellingdorf

Wellingdorf. „Ahoi Ostufer“ hieß es vor einem Jahr, als das Wellingdorfer Stadtteilfest erstmals auf dem Areal des mitfeiernden Seefischmarkts und damit zugleich neben dem ebenfalls beteiligten Forschungszentrum Geomar über die Bühnen ging. Am Sonnabend, 9. Juli, gibt es zwar „nur“ ein Stadtteilfest, genug los ist von 10 bis 17 Uhr aber allemal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn man so will, kehrt die Veranstaltung diesmal zurück zur Tradition. Alle zwei Jahre waren Geomar und Seefischmarkt zwar schon bisher mit an Bord, das Stadtteilfest selbst blieb aber stets auf der kleinen Einkaufsmeile, der Schönberger Straße.

Stadtteilfest Wellingdorf in Kiel mit SVE Comet und Diakonie

So wird es auch am 9. Juli wieder sein, und ebenso wie viele andere Beteiligte freut sich Oliver Kalwis darauf. „Letztes Mal am Seefischmarkt lief es sehr, sehr gut, aber wir sind gern auch wieder mittendrin in Wellingdorf“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des SVE Comet Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie immer zeichnen die Ehrenamtlichen des Fußballvereins für Getränke und Bratwurst zuständig, über derlei Grundlegendes hinaus wird aber noch weitaus mehr geboten. Von der evangelischen Kirchengemeinde über den Lauftreffverein Kiel-Ost, den Wellingdorfer Turnverein und den Seniorenbeirat reicht die Palette der Beteiligten bis zur Diakonie Altholstein, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Kieler Jugendkutter.

Shanty bis Reggae beim Stadtteilfest Wellingdorf

Noch eine Neuerung: Der allseits beliebte Flohmarkt zieht diesmal in den Bereich am Lunaplatz und der ohnehin für Autos gesperrten Schwentinebrücke um. Kurzentschlossene können sich noch unter kieler-ostufer.de anmelden.

Sonst jedoch spielt Geld keine große Rolle beim Stadtteilfest in Wellingdorf. Quattro-Highjump, Hüpfburgen, Kinderschminken, Basteln und Kuttersegeln, das und viel mehr gibt es ganz ohne Euros. Ebenso übrigens wie die Musik. Die Reggae-Band „Los Condidos“ und der Shanty-Chor „Windstärke 10“ lassen auf der großen Bühne an der Wischhofstraße von sich hören. Eher kleinkünstlerisch geht es derweil am anderen Ende der Schönberger Straße auf dem Lunaplatz her.

Das Stadtteilfest Wellingdorf beginnt am 9. Juli um 10 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel, um 11 Uhr startet der LTV Kiel-Ost um 11 Uhr seinen Bambini-Lauf.

KN