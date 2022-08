„ Ahoi Ostufer“ hieß es am Sonntag auf dem Seefischmarkt und beim Geomar in Kiel-Wellingdorf. Und die Resonanz auf dieses neu gestrickte Event übertraf alle Erwartungen.

Richtig viele Leute kamen am Sonntag zum Fest am Seefischmarkt in Wellingdorf.

Wellingdorf. Stadtteilfest in der Schönberger Straße, Tag der offenen Tür am Geomar und weitere Aktionen am Seefischmarkt: So funktionierte bisher alle zwei Jahre das größte Event in Wellingdorf. Die kleine Einkaufsmeile an der Schönberger Straße blieb diesmal ungenutzt, stattdessen ballte sich das Geschehen entlang der Kaikante.

Großes Gedränge in der Fischhalle in Wellingdorf. Stadtteilfest Wellingdorf © Quelle: Martin Geist

Der Erfolg hat zwar gewiss auch in diesem Fall viele Eltern, darunter speziell das unübertrefflich schöne Wetter, doch ganz offensichtlich kam auch das kompakte neue Format gut an. „Mega, echt toll“, freute sich der Ortsbeiratsvorsitzende Özgürcan Baş über den großen Zulauf, den er nach eigenem Eingeständnis so nicht erwartet hätte.

Busse zum Stadtteilfest Wellingdorf proppenvoll

Ein bisschen Party muss sein. Monika Barfknecht am Stand des SVE Comet Kiel mit einer kleinen Showeinlage. © Quelle: Martin Geist

Die trotz extra halbierter Taktzeit immer wieder proppenvollen Busse der Linie 11 dürfen ebenfalls als klares Indiz für ein gelungenes Experiment gewertet werden. Und beim SVE Comet Kiel, der seinen Bierstand erstmals statt in der Schönberger Straße am Eingang zur Fischhalle betrieb und sich mit leichter Skepsis auf diese Neuerung eingelassen hatte, dominierte am Sonntag die Zufriedenheit. „Viel zu tun“, sagte kurz angebunden der sonst recht redefreudige stellvertretende Vereinsvorsitzende Oliver Kalwis und widmete sich wieder seinem Job am Zapfhahn.

Ganz gut spiegeln diese Eindrücke wider, was Aaron Disch vom organisatorisch federführenden Stadtteilbüro gesehen und gehört hat. Am Infostand gab es nach seinen Worten „durchweg positive Rückmeldungen seitens der Gäste und genauso seitens der Beteiligten. Letztere lobten laut Disch vor allem das kompakte Format, das „viel mehr Durchlauf gebracht hat“. Derweil zeigten sich die Gäste in erster Linie begeistert vom perfekten Wetter. Was andererseits den Schluss zulässt, dass die Reform zumindest nicht als störend empfunden wurde.

Fragebögen zum Stadtteilfest Wellingdorf werden ausgewertet

Genauer weiß man es in ein oder zwei Wochen, wenn die Ergebnisse einer schriftlichen Umfrage vorliegen. Die sollen dann selbstverständlich auch dem Ortsbeirat vorgestellt werden, verspricht Disch.

Mit dem Geschehen in der Fischhalle selbst dürften die Verantwortlichen der ZTS Grundstücksverwaltung unterdessen ebenfalls mehr als zufrieden sein. Die Menschen schoben sich nur so durch das Gebäude, das neben willkommenen Schatten Kulinarisches von Fischbrötchen bis Gyros bot und außerdem feine Musik von Georg Schroeter und Mark Breitfelder sowie anderen Kreativen.

Stadtteilfest Wellingdorf „durchweg voll“

„Super angenommen“ wurde auf dem Parkplatz neben der Halle die Aktions- und Spielemeile, berichtet Aaron Disch weiter und fügt hinzu: „Eigentlich war es durchweg voll.“

Kleine Manöver mit dem Tauchroboter. Carsten Heintze vom Geomar gibt dem Schüler Janosch Tipps zum Umgang mit dem Gerät, das bis zu 70 Meter Wassertiefe schafft. © Quelle: Martin Geist

Mindestens so groß ist die Zufriedenheit beim Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. „Viel mehr geht nicht“, befand Geomar-Sprecher Dr. Andres Villwock, und seine Chefin pflichtete ihm bei. „Ich bin höchst begeistert“, freute sich Direktorin Prof. Katja Matthes über die großen Besucherzahlen und vielleicht noch etwas mehr über die vielen genutzten Angebote, „in Dialog zwischen Wissenschaft und Menschen zu treten“.

Geomar: Zufriedenheit und eine „ganz große Hoffnung“

Kleine Fahrmanöver mit dem Tauchroboter, aber auch Marionetten basteln mit Puppenprofi Peter Beyer, in erster Linie aber sehr viele anschauliche Informationen über die Schönheit der Meere und deren Gefährdung beispielsweise durch Müll prägten den Auftritt der Forschungseinrichtung.

Deren Direktorin zeigt sich unterdessen offen dafür, das Geomar künftig statt alle zwei Jahre jedes Jahr auf diese Weise zu präsentieren. Zumal es bald außergewöhnlich gute Gründe dafür geben dürfte. Einen Teilumzug der Beschäftigten und Labore vom Westufer nach Wellingdorf strebt das Geomar noch für dieses Jahr an. Die „ganz große Hoffnung“ ist es dann nach den Worten von Prof. Matthes, dass im kommenden Frühjahr der von vielen Verzögerungen gebeutelte Neubau ganz fertig ist und das Forschungszentrum komplett an einem Standort zu finden sein wird.