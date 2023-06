﻿Die Stadtteilfeste zur Kieler Woche 2023: Von Open Park bis Oldtimer

Die Stadtteilfeste zur Kieler Woche sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl vor Ort stärken. Das wünschen sich die Verantwortlichen der Stadt und sind dabei organisatorisch wie auch finanziell unterstützend tätig.

Kiel. Gefeiert wurde bereits am jüngsten Sonnabend in Holtenau und am Sonntag in Dietrichsdorf. Das Waldfest im Vieburger Gehölz ging am Dienstag vonstatten, weiter geht es am Donnerstag, 22. Juni, von 12 Uhr bis Mitternacht in Elmschenhagen und ebenfalls am Donnerstag von 15 bis 19 Uhr mit dem Seefest Russee rings um das Gildehaus an der Quarnbeker Straße 14. Für Unterhaltung sind dort Kieler Folkloregruppen sowie Tanz- und Musikensembles zuständig. Außerdem stellen zahlreiche örtliche Organisationen ihre Arbeit vor und bieten Spielmöglichkeiten an.