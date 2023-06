﻿Stadtwerke Kiel: Diese ehrenamtlich Engagierten sind preiswürdig

Sie machen unsere Welt ein klein wenig besser: Unzählige Menschen in Kiel verschenken ihre Zeit und Energie, um anderen ehrenamtlich zu helfen. Die Stadtwerke Kiel vergaben jetzt erstmals einen Ehrenamtspreis an herausragende Persönlichkeiten. Warum Dorothée Sieck eine Superheldin ist?

Kiel. Ehrenamtliche sind so etwas wie die Superhelden unserer Zeit. Sie verschenken ihre Energie und Zeit, um unsere Welt ein klein wenig besser zu machen. Das sehen auch die Stadtwerke Kiel so und haben erstmals einen Ehrenamtspreis vergeben. Am Mittwoch wurden damit vier herausragende Projekte und Vereine sowie sechs Einzelpersonen geehrt. Einer der Preise ging an Dorothée Sieck (49). Warum die Kielerin absolut spitze ist?