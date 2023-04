﻿Leitungen werden gereinigt: Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung

Kiel. Es kann zu Eintrübungen führen, weiße Wäsche sollte nicht gewaschen werden: Die Stadtwerke Kiel reinigen vom 2. bis 12. Mai im zweiten Abschnitt der Rohrnetzspülung ihre Trinkwasser-Leitungen in Bereichen der Kieler Stadtteile Blücherplatz, Ravensberg, Suchsdorf und Wik. Betroffen sind rund 4300 Hausanschlüsse. Die Maßnahme kann zu vorübergehenden Versorgungsunterbrechungen, Druckschwankungen und Eintrübungen des Trinkwassers führen. Auch in den angrenzenden Gebieten könnte es vereinzelt zu kurzfristigen Beeinträchtigungen in der Trinkwasserversorgung kommen.

Für die umfangreiche Netzspülung kommt die sogenannte Wassersaugspülung zum Tragen. Dabei erzeugt eine Saugpumpe eine erhöhte Fließgeschwindigkeit in den Leitungen. So lösen sich zuverlässig die mineralischen Ablagerungen an den Innenwänden. Diese Eisen- und Manganrückstände sind gesundheitlich vollkommen unbedenklich, können jedoch zu Eintrübungen des Trinkwassers führen.

Sollte sich im Kontext der Spülung das Wasser eintrüben, ist es hilfreich, das Trinkwasser kurzzeitig fließen zu lassen. Dann verschwinden die für die Eintrübung verantwortlichen mineralischen Ablagerungen nach kurzer Zeit. Währenddessen empfiehlt das Unternehmen, keine weiße Wäsche zu waschen.

Stadtwerke: Erster Leitungsabschnitt bereits gereinigt

„Wir haben bereits vom 3. bis 14. April den ersten Abschnitt unserer Rohrnetzspülung durchgeführt, die die Qualität unseres Trinkwassers nachhaltig sichert. Die Arbeiten verliefen ohne weitere Komplikationen. Wir bitten dennoch, mögliche Einschränkungen während der Rohrnetzspülung zu entschuldigen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster.

Durch den kontinuierlichen Wasserfluss reinigt sich das über 1 750 Kilometer lange Trinkwassernetz eigentlich von selbst. Dennoch gehen die Kieler Stadtwerke auf Nummer sicher und reinigen zusätzlich ihre Leitungen im Laufe der Zeit.

Die Rohrnetzspülung führt die Firma Hammann montags von 12 bis 18.30 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8 Uhr bis 18.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr durch. Betroffene Adressen und die Spülzeiten liegen auf der Website des Energieversorgers unter www.stadtwerke-kiel.de/netzspülung.