﻿Ist im Kieler Trinkwasser die giftige Chemikalie PFAS?

Der Fund der sogenannten Ewigkeits-Chemikalien PFAS an 175 Orten in Schleswig-Holstein für Aufregung. Nun haben die Stadtwerke Kiel das eigene Trinkwasser auf die Chemikalien untersucht. Was dabei herauskam.

Kiel. Nach dem Fund von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFAS) an 175 Orten in Norddeutschland – darunter zwei Stellen in Kiel –, haben die Kieler Stadtwerke das Kieler Trinkwasser auf diese sogenannten Ewigkeits-Chemikalien hin untersucht. PFAS steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Der Nachweis an etlichen Orten in Deutschland – im Boden sowie im Grundwasser – hatte vor einigen Wochen für Aufregung gesorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ergebnis der Untersuchung in Kiel lässt allerdings aufatmen: Das Kieler Trinkwasser ist nach Angaben der Stadtwerke PFAS-frei. Bislang gibt es für das Trinkwasser keinen PFAS-Grenzwert. Dieser wird in der neuen Trinkwasserverordnung, die voraussichtlich in den kommenden Monaten in Kraft tritt, erstmals mit aufgenommen. Die Stadtwerke Kiel kommen dieser Verpflichtung zuvor und prüften schon jetzt ihr Trinkwasser.

Stadtwerke Kiel: Trinkwasser ohne Spuren von PFAS

„Wir wollen nicht nur versorgen, sondern auch vorsorgen. Daher haben wir umgehend die Untersuchungen beauftragt“, teilte Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel, mit. So sei es dem Unternehmen nun möglich, frühzeitig ihren mehr als 330 000 Wasserkunden mitzuteilen, dass das Kieler Trinkwasser keine Spuren von PFAS enthält.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kieler Energie- und Wasserversorger fördert eigenen Angaben zufolge Rohwasser aus einer Tiefe von bis zu 240 Metern und bereitet dies in einem rein natürlichen Prozess in vier Wasserwerken zu Trinkwasser auf. Die große Tiefe und die Abdeckung durch eine Ton-Mergel-Schicht sorgten dafür, dass das Grundwasser sicher vor Verunreinigungen geschützt ist, erklärt Schuster.

Lesen Sie auch

Und weiter: „Unser Kieler Trinkwasser bleibt unbelastet und naturrein.“ Dies, so Schuster, bestätigten seit jeher regelmäßige Qualitätskontrollen nach der streng gefassten Trinkwasserverordnung. „Nun haben wir auch zusätzliche Sicherheit im Bereich der sogenannten Ewigkeits-Chemikalien.“

PFAS in Kiel: Am Flughafen Holtenau und an der Moorteichwiese Chemikalien festgestellt

In Kiel ist eine PFAS-Belastung unter anderem am Flughafen Kiel-Holtenau festgestellt worden. Dort wurden bei zwei Notlandungen von Flugzeugen 1991 und 2006 größere Mengen Löschschaum auf die Grasflächen gepumpt. Die genaue Konzentration ist nicht ermittelt. Die Stadt Kiel ist verhalten beruhigt, da die besonders betroffenen PFAS-Flächen in Kiel nicht öffentlich zugänglich sind und auf längere Sicht auch nicht geöffnet werden sollen. Im Zuge der Bebauung des MFG-5-Fliegerhorstes in Holtenau sind die PFAS-Flächen am Hang und im oberen Bereich nicht Teil der Planungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders ist es mit den PFAS in Kiel an der Moorteichwiese in der Kieler Innenstadt. Dort sollen 86 Nanogramm PFAS pro Liter im Grundwasser gemessen worden sein. Ob diese Kontamination aus Löschmitteln oder einer gewerblichen Nutzung stammt, ist unklar.