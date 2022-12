﻿Stadtwerke spenden 10 000 Euro für das Kieler Spendenparlament

Kiel. Traditionell spenden die Stadtwerke Kiel zur Weihnachtszeit 10 000 Euro an das Kieler Spendenparlament. Hierfür verzichtet der Energieversorger auf Weihnachtspräsente an Geschäftspartner und unterstützt so zahlreiche soziale Projekte vor Ort. Jörg Teupen, Vorstand Technik und Personal der Stadtwerke Kiel, überreichte die symbolische Spende an die Vertreter des Kieler Spendenparlaments.

„Wir unterstützen das Kieler Spendenparlament seit der Gründung im Jahr 2013. Für uns eine optimale Institution – mit der einen Spende unterstützen wir zahlreiche soziale Projekte“, berichtet Teupen. Das Kieler Spendenparlament bietet Kieler Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen eine lokale Plattform, die soziales und wirtschaftliches Engagement zusammenfasst. Der Verein fördert Projekte, die wohltätige Zwecke verfolgen. Damit wollen die Beteiligten die Lebensbedingungen bedürftiger Menschen in der Region verbessern.

Spendenparlament in Kiel dankbar für die Unterstützung

„Vergangene Woche verteilte das Kieler Spendenparlament wieder über 16 000 Euro. Wie viel Geld wir pro Sitzung vergeben können, hängt von den jährlich eingegangenen Spenden ab. Daher sind wir sehr dankbar, dass wir jedes Jahr mit der traditionellen Spende der Kieler Stadtwerke unterstützt werden“, sagt Hans-Werner Josam, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Kieler Spendenparlaments.

Im Kieler Spendenparlament versammeln sich Unternehmen und Menschen aus der Region. Zweimal im Jahr stimmen die Parlamentsmitglieder transparent über die Vergabe aller eingehenden Spenden ab.