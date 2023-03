﻿Kieler Stadtwerke warnen Kunden vor unseriösen Telefonanrufen

Kiel.

Vorsicht bei unaufgeforderten Werbeanrufen: Wie die Stadtwerke Kiel am Freitag mitteilten, sollen sich unseriöse Telefonanrufe bei ihren Kundinnen und Kunden derzeit häufen. Demnach bitten die Anrufer unter anderem um einen Abgleich der Zählernummer, um im Anschluss ohne weitere Zustimmung einen neuen Energieliefervertrag abzuschließen. Denn die Zählernummer liege der anrufenden Firma gar nicht vor, so Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. In den vergangenen Tagen erhielt der Kieler Versorger hierzu zahlreiche Hinweise.

„Wir stehen dem Wettbewerb offen gegenüber. Dieser sollte aber seriös und fair laufen“, erklärt Schuster. „Schon der unaufgeforderte Werbeanruf ist unzulässig. Ganz zu schweigen von dem Versuch, sensible Daten zu entlocken.“ Daher raten die Stadtwerke ihren Kunden, bei entsprechenden unaufgeforderten Telefonanrufen, vorsichtig zu sein und mit persönlichen Daten sensibel umzugehen.

Unseriöse Telefonanrufe in Kiel: Widerrufsrecht gilt 14 Tage nach Vertragsabschluss

Schuster weist zudem darauf hin, dass die Anrufer neben dem angeblichen Zählernummerabgleich viel zu hohe und somit verkehrte Arbeitspreise der Stadtwerke Kiel nennen, die aktuell für den Kunden gelten sollen. Diese Angaben sollen nach Ansicht des Versorgers offensichtlich für eine Differenz zu den eigenen Vertragskonditionen dienen, um mit einer trügerischen Reduzierung der Energiekosten zu locken.

„Wer aufgrund einer Irreführung einen Vertrag am Telefon abschließt, kann auf das generell geltende gesetzliche Widerrufsrecht zurückgreifen. Dies gilt innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss“, weist Schuster auf geltendes Recht hin.

Der Energieversorger rät Kunden, bei verdächtigen Anrufen niemals persönliche Informationen wie Kontodaten, Adresse, Zählernummern oder ähnliches preiszugeben. Stattdessen sollte der Namen des Anrufers und des Unternehmens sowie die Telefonnummer, unter der zurückgerufen werden kann, erfragt werden. Diese Informationen sollten dann überprüft und gegebenenfalls online nach Erfahrungsberichten anderer Kunden gesucht werden.