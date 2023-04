﻿Expertin fordert: Kiel soll Gespräche mit Qingdao überdenken

Kiel. Wie naiv sind die Pläne der Stadt Kiel für eine Städtepartnerschaft mit der chinesischen Hafenstadt Qingdao? Nach dem Beschluss der Ratsversammlung, entsprechende Gespräche mit Qingdao aufzunehmen, gibt es jetzt massive Kritik aus der Wissenschaft. Die China-Expertin Sarah Kirchberger aus Kiel wirft der Stadt vor, die wahren Motive der Chinesen zu übersehen. Auch die FDP-Spitzenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann warnte während eines Besuchs an der Förde vor falschen Annahmen.

„Dass die Förderung des Segelsports zentrales Anliegen Qingdaos ist, darf angesichts der geopolitischen Trends und den Zielen und Methoden Pekings in internationalen Kooperationen bezweifelt werden“, schreibt Kirchberger vom Institut für Sicherheitspolitik an der CAU (ISPK) in einer aktuellen Analyse. Kirchberger ist ausgewiesene Expertin für maritime Sicherheit im Asien-Pazifik-Raum und Kennerin der chinesischen Streitkräfte. Ihre Forderung an die Stadt Kiel: Die Partnerschaft mit der chinesischen Hafenstadt müsse „dringend und ernsthaft“ überprüft werden.

Nur CDU stimmte in Kiel gegen Pläne für Städtepartnerschaft mit Qingdao

Die Ratsversammlung hatte – gegen die Stimmen der CDU – im vergangenen Monat die Verwaltung beauftragt, Gespräche mit Qingdao „zwecks Aufbau einer Partnerschaft zu führen“. Ziel, so heißt es in dem Beschluss, sei es, Vorurteile abzubauen und „für mehr China-Kompetenz in Kiel“ zu sorgen. Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) hatte zwar selbst zu bedenken gegeben, dass Chinas Haltung zum Krieg in der Ukraine, zur Unabhängigkeit von Taiwan, zu Menschenrechten und Minderheiten sowie zum Überwachungsstaat nicht den Vorstellungen westlicher Demokratien entspreche. Gerade deshalb sei es aber notwendig, im Gespräch zu bleiben. „Themen von großem gemeinsamen Interesse sind zum Beispiel Meeresschutz und nachhaltige Entwicklung“, lautet eine weitere Formulierung in dem Ratsbeschluss.

Das sieht Sarah Kirchberger anders. Hinter dem Interesse der Chinesen an Kiel stecke „mit hoher Wahrscheinlichkeit die Absicht, Zugang zu wesentlichen Informationen und Technologien zu erhalten, die für die Stärkung des chinesischen Militärs auf See entscheidend sind“. Die Sicherheitsexpertin nennt vor allem die Marinestützpunkte in Kiel und Eckernförde, die Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel sowie das Hydroakustische Analysezentrum der Marine in Kiel, die im Ziel chinesischer Interessen liegen könnten.

Expertin Kirchberger warnt vor als Zivilisten getarnte chinesische Forscher

Kirchberger erinnert daran, dass Qingdao einer von zwei chinesischen Stützpunkten für mit ballistischen Raketen bewaffneten Atom-U-Booten sei. Außerdem liegen dort nukleare Angriffs-U-Boote sowie der erste Flugzeugträger des Landes. Die Kieler Expertin warnt ausdrücklich davor, dass als Zivilisten getarnte chinesische Forscher an ausländische Forschungseinrichtungen entsendet werden „und dann mit neuem Wissen zurückkehren“.

Ähnlich argumentiert Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses: „Offensichtlich fehlt manchen nach wie vor die Vorstellungskraft, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind und Autokratien diese gezielt angreifen.“ Die Entscheidung der Ratsversammlung in Kiel passe „leider ins Bild grenzenloser Naivität“. Bei allen Verantwortlichen sollten mit Blick auf China „die Alarmglocken schrillen“.

Die Freundschaft zwischen Kiel und Qingdao besteht seit rund 20 Jahren. Als verbindendes Element gilt offiziell der Segelsport. Der Beschluss der Ratsversammlung ist zunächst ein Prüfauftrag. Sollte es trotz der massiven Kritik am Ende zu einer Städtepartnerschaft mit Qingdao kommen, wäre dies die 14. für Kiel.