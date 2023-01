﻿Frachter kracht vor der Schleuse in Kiel ins Leitwerk

Nächste Langzeitbaustelle in Kiel: Einschränkungen in Wellsee und Rönne

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger in Kiel müssen sich auf weitere Verkehrseinschränkungen einstellen. In den kommenden Monaten finden in der Straße „Zum Forst“ in Wellsee und Rönne Sanierungsarbeiten statt. Zudem wird eine Brücke über die Schlüsbek erneuert.