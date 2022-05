Start in Kiel-Mettenhof: Mit Vonovia-Flatrate ins Internet

Das Wohnungsunternehmen Vonovia mischt mit beim Glasfaserausbau. Alle 19 000 Wohnungen in Kiel und Umland sollen angeschlossen werden und über die eigene Flatrate das High-Speed-Internet nutzen können. Start des Ausbaus ist in Mettenhof.

Mettenhof.Spatenstich für ein rund Vier-Millionen-Euro-Projekt: Im Mettenhofer Göteborgring startet die Wohnungsgesellschaft Vonovia mit dem Glasfaserausbau ihrer eigenen Wohnbestände. Ende des Jahres sollen die ersten 6500 Wohnungen ans schnelle Internet angeschlossen sein. Mieterinnen und Mieter können über eine Flatrate des Unternehmens im Internet surfen.

Auf dem Grundstück vor dem Mehrfamilienhaus im Göteborgring 49 kamen die Vonovia-Regionalleiterin für Kiel-Umland Ann-Christin Wallisch, Vonovia-Multimedialeiter Marc André Speckenbach und Peter Bender, Tiefbauamtsleiter der Stadt Kiel, zum ersten symbolischen Spatenstich zusammen. Bender, der in Vertretung des Oberbürgermeisters Ulf Kämpfer zum Termin erschien, freute sich, dass durch die Maßnahme der Vonovia das Glasfasernetz der Stadt Kiel noch ein Stück weiter ausgebaut wird. Die Vonovia ist neben der Telekom, Vodafone, TNG und GlobalConnect das fünfte Unternehmen, das in Kiel den Ausbau des High-Speed-Internets vorantreibt. „Mit rund 19 000 Wohnungen in Schleswig-Holstein, davon rund 16 000 alleine in Kiel, ist das Wohnungsunternehmen Vonovia kein kleiner Anbieter“, so Bender, der sich auf eine gute Zusammenarbeit freut.