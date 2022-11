﻿Künstliche Intelligenz und Ingenieurskunst lassen Akkus länger leben

Dietrichsdorf. Die Heimdalytics GmbH beruft sich auf die nordische Gottheit Heimdall, der allerlei schützende Funktionen zugesprochen werden. Konkret geht es der jungen Firma um den Schutz von Lithium-Ionen-Batterien wie sie in E-Autos oder auch in Gabelstaplern zu finden sind.

„Ideal sind für diese Akkus Temperaturen zwischen 15 und 30 Grad“, weiß Prof. Christoph Weber, Spezialist für Elektrotechnik und Initiator dieser Ausgründung der Fachhochschule Kiel. Heiß hergehen kann es allerdings an Schnellladesäulen, die mit ihren großen Ladeströmen im ungutesten Fall Temperaturen von 50 Grad und mehr bewirken. Das beschert den Akkus Stress, der ihnen bei jedem Ladevorgang ein Stück ihrer Lebenskraft raubt.

Akku-Lebensdauer und das Prinzip Aktienmarkt

Um das nötige Wohlfühlklima bei zugleich möglichst kurzen Ladezeiten verlässlicher als bisher zu gewährleisten, hat das kleine Team um Prof. Weber ein System entwickelt, das klassische Ingenieurskunst mit Künstlicher Intelligenz und Informatik vereint. Das Prinzip hat sich die Gruppe dabei von Analyse-Tools abgeguckt, wie sie an den Aktienmärkten gang und gäbe sind.

Akku-Bewahrung im praxisnahen Modell. Links ein etwa vier Kilowatt starkes Batteriemodul, rechts das Analysegerät, das die Schwachstellen aufdeckt. © Quelle: Martin Geist

Aus den Daten der Vergangenheit Aussagen für die künftige Kurse ableiten, das ist die Grundlage der Berechnung von Marktentwicklungen an der Börse. Bei Heimdalytics läuft das nicht viel anders, nur dass es um Ladestrom, Wechselspannung und Temperaturen statt um Marktkapitalisierung und Kurs-Gewinn-Verhältnisse geht.

Akku-Lebensdauer: Vorhersagen passen verblüffend genau

In seinem Projekt „Life-Saver-Algorithmus für Lithium-Ionen-Batterien“ analysiert das Start-up aus Kiel alle 30 Sekunden, was sich in der unmittelbaren Vergangenheit, also in den jeweils zurückliegenden Minuten in den Akkus getan hat. Das Ziel, mit diesem Wissen Temperatur-Vorhersagen für die nächsten Minuten zu treffen, wird dabei verblüffend genau erreicht. In Versuchsreihen erwiesen sich die Vorhersagen als nahezu identisch mit den später tatsächlich gemessenen Temperaturen. Fast durchweg betrugen die Abweichungen laut Prof. Weber weniger als 0,1 Grad.

Auf fast identischer technischer Basis bewegt sich eine weitere Anwendung, die sich der Reparatur von Akkus widmet. Meist schwächelt im Falle eines Ausfalles nicht die gesamte Batterie, sondern nur ein Modul oder – noch genauer – ein Zellverbund innerhalb eines Moduls. Das Analyse-Tool des selbstständig gewordenen FH-Teams erlaubt genau solche Feindiagnosen und kombiniert zielgenaue Messungen mit Werten einer großen Datenbank für den jeweiligen Batterie-Typ.

Akkus reparieren statt komplett austauschen

Interessant ist dieses Verfahren nach Einschätzung von Prof. Weber für E-Autos, bei denen die meist achtjährige Akku-Garantie abgelaufen ist: „Wenn es uns gelingt, kleinteilig und kostengünstig zu reparieren statt ganze Batterieblöcke auszuwechseln, ist das der größte Beitrag zur Nachhaltigkeit.“

Gefordert ist dabei aus Sicht des Elektrotechnikers aber auch die Industrie oder notfalls die Politik. Oftmals sind die Akkus der E-Autos nach seiner Erfahrung nur schwer zugänglich, einzelne Module oder gar Zellverbünde lassen sich zudem kaum oder gar nicht austauschen. Beides wäre jedoch mit kleineren Umstellungen in der Verarbeitung leicht gewährleisten, betont Weber.

Land fördert Akku-Start-up mit 200.000 Euro

Hellhörig wurde bei diesen Worten Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU), als er fürs Projekt „Life-Saver-Algorithmus für Lithium-Ionen- Batterien“ einen Förderbescheid über 200 000 Euro überreichte. Er könne sich durchaus vorstellen, dass Schleswig-Holstein über eine Bundesratsinitiative für Herstellervorgaben im Dienst der Nachhaltigkeit einen Beitrag für sanftere E-Mobilität leisten wird, betonte er.

Wie groß unterdessen in der Wirtschaft das Vertrauen in die norddeutschen Heimdall-Erben ist, zeigt ein kleiner Blick auf die Investoren des Unternehmens. Mit an Bord sind der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, eine Reparaturfirma für Auto-Akkus und ein Elektrotechnik-Hersteller aus Indien.