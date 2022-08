﻿Start-up „ReTent“ aus Kiel recycelt alte Zelte zu Sportbeuteln

Kiel. Wo Zehntausende Menschen mehrere Tage lang campen und ausgelassen feiern, fällt eine Menge Müll an. So auch beim Musikfestival Wacken Open Air. Rund 600 Tonnen seien in diesem Jahr dort zusammengekommen, erzählt Aaron Lemke. Der 23-jährige Geografiestudent aus Kiel gehört zu denjenigen, die das 240 Hektar große Gelände nach dem Festivalende aufgeräumt haben. Dabei war Lemke allerdings nicht im Auftrag der Veranstalter unterwegs, sondern mit seinem Team des Kieler Start-ups „ReTent“. Ihre Mission: Die von den Festivalgästen zahlreich zurückgelassenen Zelte einzusammeln, um sie zu Sportbeuteln zu recyceln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Idee entstand bei einem Studienprojekt

Entstanden ist die Idee 2019 während eines Geografie-Studienprojekts zum Thema Nachhaltigkeit. „Wir sind selbst oft auf Festivals unterwegs und kennen das Problem mit dem auf den Campingflächen zurückgelassenen Müll“, so Lemke. Dass die teils kaputten, teils aber auch nagelneuen Zelte einfach in Container entsorgt werden, empfanden er und sein Kommilitone Lennart Holzhüter als Verschwendung. Mit einer fünfköpfigen Projektgruppe überlegten sie, wie sich die herrenlosen Campingbehausungen nachhaltig weiterverwerten ließen. Das Ergebnis des Brainstormings: Aus dem robusten, wasserabweisenden Zeltstoff sollten Taschen entstehen, die als Sportbeutel oder – zurück zum Ursprung – als einfacher Rucksack für Festivalbesucher genutzt werden können.

Coronapandemie brachte die Produktion zum Stocken

Bis ihre „Jimbägs“ (abgeleitet von Gym-Bag) getauften Beutel die perfekte Form hatten, waren einige Muster nötig. Anleitungen aus dem Internet wurden in eigene Zuschnitte übertragen, von ReTent-Mitglied Joel Willerding in Learning-by-doing-Manier an der Nähmaschine umgesetzt und vom Team mit Ösen und Trageseilen versehen. Im Bekanntenkreis kamen die Taschen bestens an. Dem Fertigungsprozess grätschte 2020 jedoch die Coronapandemie dazwischen. Abgesagte Festivals bedeuteten: kein Material. Findig machte sich das ReTent-Team die große Aufräumlust der Kieler während der Lockdowns zunutze. Der Aufruf über das Internet nach nicht mehr brauchbaren Zelten war erfolgreich. Die Produktion konnte weitergehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tonnenweise Müll: In einigen Bereichen habe man „den Boden nicht mehr gesehen“, sagt ReTent-Mitglied Tobias Scheffler über die Campingfläche nach dem Deichbrand-Festival. © Quelle: ReTent

Festivalbetreiber unterstützen das nachhaltige Projekt

Inzwischen ist aus dem yooweedoo-geförderten Projekt eine GbR geworden, und ReTent stellt sich zunehmend professioneller auf. Mit dem Start der diesjährigen Saison sprach das Team im Vorfeld Betreiber norddeutscher Festivals wie Deichbrand und Wacken an und stieß mit der Idee der Zeltstoff-Zweitverwertung auf offene Ohren. Beim Einsammeln beschränken sich die Kieler auf unbrauchbare Zelte und überlassen intakte Zelte Hilfsorganisationen wie hanseatic_help, die sie an Bedürftige geben. Etwa 400 Zelte sammelte ReTent mit Unterstützung von Helfern allein auf dem Wacken Open Air. Die werden jetzt gewaschen, zu „Jimbägs“ zugeschnitten und örtlichen Schneidereien zum Zusammennähen übergeben.

Auch Unternehmen und Sportvereine können die „Jimbägs“ ordern

Die Sportbeutel verkauft das Team auf Festivals wie dem Kulturfestival „Norden“ Ende August in Schleswig. Hier ist „ReTent“ mit einem Infostand vertreten, um die Besucher für die Müllproblematik bei Festivals zu sensibilisieren. Angefragt werden können die verschiedenfarbigen „Jimbägs“ über den Instagram-Account retent_official. Am Onlineshop über www.retent.de wird gearbeitet. Auch Unternehmen oder Sportvereine, die Interesse an den nachhaltigen Taschen haben, können sich an ReTent wenden. Das Sortiment soll schrittweise erweitert werden, kündigt Scheffler an: „Wir arbeiten bereits am Prototyp für eine Bauchtasche. Das Ziel ist, so viele Teile eines nicht mehr brauchbaren Zeltes weiterzuverwenden wie möglich.“