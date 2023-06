﻿Rettungsdienst im Stau: Politik fordert besseres Baustellenmanagement

Kiel. Dass die Verkehrssituation durch die Baustellen auf dem Theodor-Heuss-Ring und dem Ostring zu so massiven Staus führt, dass Rettungswagen und Feuerwehr im Einsatz zeitweise nicht mehr durchkommen, alarmiert auch die Politik in Kiel. Ein ambulanter Pflegedienst hat die Stadt wegen Nötigung und Behinderung der Einsatzkräfte angezeigt. Die Parteien kritisieren vor allem das Baustellenmanagement der Stadt.

„Es ist dramatisch, was so eine Baustelle auslösen kann. Dass diese nötig sind, steht außer Frage, aber das Baustellenmanagement muss noch mehr optimiert werden, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Gesine Stück. Die SPD-Kreisvorsitzende regt zudem an, nicht nur mit den direkten Anliegern zu sprechen, sondern auch andere Akteure mit einzubeziehen – auch bei anderen Themen wie Parkplätze für ambulante Pflegekräfte. „Hier könnte ein Runder Tisch ansetzen“, sagt sie.

Das sieht die FDP ähnlich: „Wenn die ambulante Pflege auf die Barrikaden geht und zum Mittel der Klage greift, haben wir ein Kommunikationsproblem. Aus dieser Situation muss die Stadt Kiel lernen und die Betroffenen bei großflächigen Sperrungen miteinbeziehen“, so der FDP-Kreisvorsitzende Kim Jöns.

CDU: Stadt Kiel hat „fehlendes Verantwortungsbewusstsein

Schärfer fällt die Kritik seitens der CDU aus. Sie wirft der Stadt „fehlendes Verantwortungsbewusstsein“ und „offensichtliche Fahrlässigkeit“ vor. Die Sorgen des Rettungsdienstes und der ambulanten Pflege müssen ernst genommen werden, sagt die stellvertretende Kreisvorsitzende Seyran Papo: „Wenn an manchen Punkten nicht mehr möglich ist, eine Rettungsgasse zu bilden, ist das alarmierend. Wie kann man keinen Handlungsbedarf sehen, wenn es im Zweifel um Leben oder Tod geht?“ Papo hält das Verkehrsmanagement der Stadt für „völlig kopflos“. Verbesserungsvorschläge der Feuerwehr lägen auf dem Tisch, die jetzt umgesetzt werden müssten, so Papo.

Die SSW fordert konkrete Nachsteuerungen beim Baustellenmanagement und zur Verbesserung des Verkehrsflusses, zum Beispiel an der Preetzer Straße: „Bei der Verengung der Preetzer Straße auf eine Fahrspur soll die Verwaltung prüfen, ob die Maßnahmen dort nicht – wenigstens temporär – korrigiert werden können. Gleiches gilt für die massenhaft aufgestellten Betonringe, die von den Kielern und Kielerinnen gerne als Mülleimer genutzt werden“, erklärt Ratsfraktionschef Marcel Schmidt.

