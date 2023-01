﻿In Kiel standen Pendler 2022 mehr als einen ganzen Tag im Stau

In Kiel brauchen Autofahrer Geduld: Laut einer aktuellen Stau-Statistik verloren Pendler, die täglich zur Arbeit fuhren, im vergangenen Jahr durchschnittlich 29 Stunden Zeit – das ist deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Der Theodor-Heuss-Ring taucht allerdings nicht mehr unter den Top 10 auf.

Kiel. Pendler stehen in Kiel immer länger im Stau. Wie die am Dienstag veröffentlichte Auswertung der Verkehrsdaten-Analysefirma Inrix zeigt, stieg der durchschnittliche Zeitverlust für Autofahrer, die täglich in Kiel zur Arbeit fahren, im vergangenen Jahr auf 29 Stunden. 2021 mussten Pendler noch 22 Stunden auf den Straßen Kiels warten, vor der Pandemie sogar nur knapp 21 Stunden – dies ist ein Anstieg von 31 beziehungsweise 37 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesweit steht die Landeshauptstadt damit sogar noch recht gut da: Sie liegt auf Rang 29 aller Großstädte, in Schleswig-Holstein sogar hinter Lübeck (41 Stunden) und Flensburg (32 Stunden). Der Trend aber spricht gegen Kiel: Nur in Flensburg (71 Prozent), Kaiserslautern (39 Prozent) und Aschaffenburg (38 Prozent) stieg die Dauer des Zeitverlustes im Vergleich zum Jahr 2019 deutlicher als in Kiel. Die staureichsten Städte in Deutschland sind die Metropolen: München (74 Stunden), Berlin (71) und Hamburg (56) stehen an der Spitze.

Theodor-Heuss-Ring in Kiel: Nicht mehr so viel Stau wie 2021

Gute Nachrichten liefert die neue Statistik für Kiel aber auch: Der Theodor-Heuss-Ring, der im vergangenen Jahr zusammen mit dem Mittleren Ring in München noch der staureichste Streckenabschnitt im gesamten Bundesgebiet war, landete diesmal nicht mal mehr in den Top 10. Dies war allerdings zu erwarten, da der Teil der Bundesstraße 76 Süd (zwischen B 502 und der Neuen Hamburger Straße) während der Messperiode eine Dauerbaustelle war und nur deshalb zu langen Wartezeiten für Autofahrer sorgte – insgesamt 27 Stunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie sich die tagelange Sperrung auf den Holtenauer Hochbrücken im Dezember 2022 auf die aktuelle Auswertung auswirkte, lässt sich aus der Statistik nicht herauslesen. Inrix hat das Staugeschehen in mehr als 1000 Großstädten in 50 Ländern ausgewertet. Weltweit liegt London auf Rang eins (156 Stunden Zeitverlust) vor Chicago (155) und Paris (138).