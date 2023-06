﻿Stau auf dem Kieler Ostufer: Ambulanter Pflegedienst in Not

Kiel. „Wir kommen wegen der Staus auf dem Ostufer nur noch massiv zu spät – brauchen wir sonst zehn Minuten, um von Gaarden über die Gablenzbrücke zu fahren, dauert es nun eine Stunde“, sagt Hannah Soltau mit Blick auf die großen Baustellen am Ostring und Theodor-Heuss-Ring. Sie ist Pflegedienstleiterin beim ambulanten Pflegezentrum Kiel. Noch sei es wegen der Verspätungen nicht zu lebensbedrohlichen Situationen gekommen. Die Gefahr stehe aber täglich im Raum. Ihr Chef, Torsten Wendt, hat das Problem in den Sozialen Medien öffentlich gemacht und bei der Polizei Strafantrag gestellt, „weil auch Einsatzfahrzeuge behindert werden“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jede Minute ist getaktet beim ambulanten Pflegezentrum in Gaarden. Aktuell sind die Pflege-Routen, die die Mitarbeiter von Geschäftsführer Torsten Wendt jeden Tag fahren, nur „mit extrem vielen Überstunden“ zu schaffen. „Der Zustand ist katastrophal, der Frust groß“, beschreibt Hannah Soltau die Stimmung. Der Stau betreffe auch andere Pflegedienste, die zwischen Ost- und Westufer unterwegs sind. „Wenn wir die Morgen-Pflege erst um 14 Uhr anbieten können, geht das nicht“, sagt Soltau weiter. Etwa 200 ihrer pflegebedürftigen Kunden auf dem Ostufer und in der Vorstadt sind davon betroffen.

Pflegedienst mietet Räume an

Wendt hat nun extra Räume an der Möllingstraße angemietet, um von dort die Vorstadt bedienen zu können, die sonst zum großen Teil von Gaarden aus angefahren wird. „Damit versuchen wir, Fahrten vom Ostufer aufs Westufer zu vermeiden und das Ganze etwas zu entzerren, wobei wir aber nur die gröbsten Spitzen kappen können“, schildert er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jede Tour wird aktuell in Zusammenarbeit mit den Pflegekräften umgeplant und angepasst – was einen massiven Aufwand bedeutet. Selbst die schmalsten Schleichwege seien auf dem Ostufer dicht. Auch wenn jede Tour dank aktueller Staumeldungen geplant wird, sprenge die jetzige Situation alle Zeitfenster.

Die Firma ist an vier Standorten vertreten und improvisiert derzeit, um lebensbedrohliche Situationen zu vermeiden. „Fakt ist aber: Die Kunden nässen ein, weil wir es nicht rechtzeitig schaffen. Ganz zu schweigen von der emotionalen Komponente: Für viele Ältere sind wir der einzige Besuch am Tag. Sie denken, wir vergessen sie“, so Wendt.

Massive Überstunden der Pflege-Mitarbeiter

Aber nicht nur für die Kunden ist die Situation belastend: „Unsere Mitarbeiter reißen Überstunden ohne Ende, sitzen ewig im Auto. Wenn sie dann ankommen, sind sie logischerweise gestresst, müssen dann aber den Job noch mit entsprechender Empathie und Konzentration angehen“, sagt die Pflegedienstleiterin. Das habe auch Auswirkungen auf das Privatleben der Mitarbeiter. Die Pflegebranche könne es sich angesichts des Fachkräftemangels nicht leisten, solche Situationen länger auszuhalten.

„Wir arbeiten schon mit E-Bikes in den Bereichen, in denen es möglich ist. Aber auch das stößt an seine Grenzen: Neulich stand eine Mitarbeiterin mit ihrem E-Bike und musste vier Ampelschaltungen abwarten, weil die Autos sich so dicht auf der Kreuzung stauten, dass sie mit dem Rad nicht mehr durchkam“, sagt Wendt.

KN