﻿Steenbeker Weg in Kiel: Anwohner kritisieren gefährliche Straßenquerung

Steenbek-Projensdorf. Der rund 4,3 Kilometer lange Steenbeker Weg ist eine wichtige und entsprechend viel befahrene Verkehrsader zwischen Projensdorf und Suchsdorf. Für Menschen, die die Straße zu Fuß oder mit dem Fahrrad überqueren möchten, sind an einigen Stellen Ampelanlagen eingerichtet. Die gibt es allerdings nicht überall. Auf Höhe der Projensdorfer Außenstelle des Regionalen Bildungszentrums (RBZ) und des Neubaugebietes „Alte Gärtnerei“ bei der Elfriede-Dietrich-Straße soll daher eine Tempo-30-Zone für eine sichere Querung sorgen.

Das Tempolimit werde jedoch von den Auto- und Lkw-Fahrern oft nicht eingehalten, verlas der Vorsitzende des Ortsbeirats Steenbek-Projensdorf André Hentschel (SPD) während der Sitzung am Mittwochabend die Beschwerde eines Anwohners. Dessen Beobachtung: Tempo 30 würde häufig nur beachtet, wenn ein temporärer „Blitzer“ aufgestellt sei. Als Autofahrer, der sich an die Tempovorgabe halte, erlebe der Anwohner oft Drängler und sei sogar schon überholt worden. Zusätzlich würden auf dem Seitenstreifen parkende Lkw die Sicht auf die Straße enorm erschweren.

Für die Kinder aus dem Baugebiet, die die Querungsstelle unter anderem auf ihrem Schulweg nutzen, sei die Situation „nicht ungefährlich“, so die Kritik des Anwohners, der seinen Namen nicht in der Zeitung veröffentlicht sehen möchte. Für ihn und viele Nachbarinnen und Nachbarn sei es „nicht erklärlich, warum an der nördlichen Ausfahrt des Baugebietes keine Bedarfsampel, ein Zebrastreifen oder andere bauliche Maßnahmen ergriffen wurden, um hier eine Geschwindigkeitsreduzierung des Verkehrs zu bewirken“. Im Ortsbeirat gab es Verständnis für die Kritik. Der Vorsitzende sicherte eine Klärung zu: „Ich habe das Ordnungsamt kontaktiert, und um eine gemeinsame Sichtung vor Ort gebeten.“

Wegen Baustelle: Provisorischer Gehweg in Projensdorfer Straße ist „stockdunkel“

Auf eine weitere Gefahrensituation verwies der stellvertretende Vorsitzende des Ortsbeirats, Michael Heruth (FDP). Mit der Einrichtung der Baustelle auf Höhe der Projensdorfer Straße 219 bis 274 sei der provisorische Gehweg auf der stadteinwärts rechten Seite nach Einbruch der Dunkelheit jetzt komplett unbeleuchtet. Baumaschinen und Container stünden der vorhandenen Beleuchtung im Weg. „Es ist wirklich stockdunkel. Vor allem Kinder haben dort ein Problem“, betonte Heruth. Das Gremium erhofft sich eine zeitnahe Lösung durch das Tiefbauamt.

Nach Einbruch der Dunkelheit ist die stadteinwärts rechte Seite der Projensdorfer Straße derzeit ohne Licht: Hier abgestellte Baumaschinen und Container beeinträchtigen nach Angabe der Anwohner die auf der linken Seite vorhandene Beleuchtung. © Quelle: Gritje Lewerenz

Gemeinsames Tannenbaumschmücken am Gurlittplatz am 26. November

Um den in Kürze durch die Stadt aufgestellten Weihnachtsbaum am Gurlittplatz gebührend festlich zu bestücken, laden der Ortsbeirat und die Anlaufstelle Nachbarschaft (anna) zum gemeinschaftlichen Tannenbaumschmücken am Sonnabendvormittag, 26. November. Geplant sind unter anderem eine Bastelstation für Kinder, das Aufhängen von Wunschsternen, ein Basar mit handgefertigten Produkten und ein Glühweinausschank, informierte der Vorsitzende André Hentschel. Die Menschen im Ortsteil sind eingeladen, sich einzubringen. Wer eine Idee für die Adventsaktion hat, kann sich an den Ortsbeirat wenden.