﻿50 Krisen-Springer für die Stadtverwaltung von Kiel

Planstellen in der Stadtverwaltung von Kiel sollen nicht länger an einzelne Ämter und Abteilungen gebunden sein. Dazu plant die Stadt Kiel ein flexibles Team mit bis zu 50 Leuten, die dort einspringen, wo Not am Mann ist. So oder so soll die Stadtverwaltung weiter wachsen – auf Rekordgröße.

Kiel. Bis zu 50 flexible Stellen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die immer dort einspringen, wo die Personalnot gerade am größten ist: Mit so einem neuen Team von Springern will Stadtrat Christian Zierau Engpässen in der Stadtverwaltung von Kiel beikommen. „Das Konzept ist noch nicht ausgereift, aber wir arbeiten daran“, sagte der Personaldezernent im Innenausschuss der Ratsversammlung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ausschuss gab mit breiter Mehrheit von SPD, CDU, Grünen und FDP grünes Licht für Zieraus Erfindung. Das Gremium empfahl damit der Ratsversammlung, die Verwaltung zu beauftragen, kurzfristig ein Konzept für bis zu 50 flexible Stellen zur Krisenintervention oder zur Bewältigung von kurzfristigen Überlasten vorzulegen.

Das Konzept soll schon in den Stellenplan 2023 eingehen. Die Stellen sollen nach Zieraus Vorstellung „nicht zu einem weiteren eigenfinanzierten Stellenaufwuchs führen“, sondern refinanziert oder durch den Wegfall anderer Stellen kompensiert werden.

Kiel plant Rekordgröße der Stadtverwaltung

Gleichwohl plant Zierau für 2023 auch wieder einen eigenfinanzierten Stellenaufwuchs in der Verwaltung. Im laufenden Haushaltsjahr 2022 hatte die Stadt auf neue Stellen noch verzichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nun soll es „unter dem hohen Druck in allen Aufgabenbereichen“ brutto 202,9 Planstellen zusätzlich geben. Im Gegenzug sollen 59,9 Stellen wegfallen. Von den verbleibenden 143 neuen Stellen sind 88,7 fremdfinanziert, zum Beispiel von Kita-Trägern oder Krankenkassen. Bleiben 54,4 neue Stellen, die aus dem städtischen Haushalt bezahlt werden. Die Kernverwaltung ohne Eigenbetriebe würde damit auf die Rekordgröße von 4904 Stellen wachsen. Die Stellenbesetzungsquote ist mittlerweile auf 91,9 Prozent gestiegen.

Stadtrat Christian Zierau: „Bedarf ist so groß wie nie“

Die Schwerpunkte des Stellenaufwuchses liegen nach Zieraus Angaben im Jugendamt (37,4 Planstellen), im Stadtamt (31,8) und bei der Feuerwehr (30). Zierau: „Der Bedarf ist so groß wie nie.“ Flankiert werden die Stellenpläne von einem neuen Personalmarketing, mit dem schneller mehr Verwaltungskräfte auf allen Ebenen gewonnen werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In das Planstellenpaket eingerechnet sind die 37 zusätzlichen Stellen im Stadtamt, die im Vorgriff auf 2023 bereits Mitte 2022 eingerichtet worden waren. Damit hatte Zierau die Terminlage im Pass- und Meldewesen, in der Führerscheinstelle, in der Kfz-Zulassung und im Standesamt stabilisiert.

Rot-grüne Ratsmehrheit stimmt dem Stellenplan zu

In der Politik kam der neuerliche Stellenaufwuchs unterschiedlich gut an. SPD, Grüne und Linke im Ausschuss signalisierten sofort Zustimmung. CDU, FDP, AfD und KVM hielten sich noch bedeckt. SSW und FDP sind in dem Ausschuss nicht stimmberechtigt. Die endgültige Entscheidung trifft die Ratsversammlung in ihrer Haushaltssitzung am 15. Dezember.

Unzufriedenheit mit Behörden in Kiel wächst Die Kielerinnen und Kieler sind wieder unzufriedener mit der Behördenarbeit vor Ort. Das ist das Ergebnis einer neuen bundesweiten Analyse des Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB) unter den 40 größten deutschen Städten. Während Kiel in der letzten Auswertung im April 2022 noch den elften Rang belegte, reicht es nun nur noch für Platz 14. Innerhalb eines halben Jahres verschlechterte sich die Durchschnittsbewertung der Kieler Bürgerämter von 3,84 auf 3,76 von fünf möglichen Sternen. Der Durchschnitt aller 40 Städte liegt bei 3,57. Besonders unzufrieden sind die Kielerinnen und Kieler mit dem Stadtteilbürgeramt Hassee (2,6 Sterne), während das Stadtteilbürgeramt Neumühlen-Dietrichsdorf (4,3 Sterne) positiv wahrgenommen wird. Spitzenreiter der Städte ist Augsburg mit 4,1 Sternen, Schlusslicht Mönchengladbach mit 2,39 Sternen. Der VSVBB hat insgesamt 43 973 Bewertungen von 350 Behörden in den 40 einwohnerreichsten deutschen Städten analysiert.

Der Personalaufbau sei eine „Investition in die Menschen in Kiel“, sagte der personalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thore Pingpank. „Diese Linie wollen wir als SPD weiter verfolgen, weil wir davon überzeugt sind, dass eine Stadt für alle Menschen funktionieren muss.“ Ratsfrau Dagmar Hirdes (Grüne) verwies auf die gestiegenen Aufgaben der Verwaltung. Der Linke Björn Thoroe freute sich, „dass die Stadt bereit ist, Menschen einzustellen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU-Fraktion vermisst genug Aufgabenkritik

CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz mahnte mehr Aufgabenkritik an, das heißt mehr Augenmerk darauf, ob und welche Stellen wegfallen können. Kreutz fragte, ob der Bedarf danach gewichtet werde, welche Stellen an gesetzliche Pflichtaufgaben gebunden sind und welche nur an vom Rat beschlossene oder freiwillige Aufgaben.

„So einen Beschluss zur Gewichtung von Stellen nach gesetzlichem Pflichtgrad von 1 bis 5 gab es mal“, antwortete der Ausschussvorsitzende Falk Stadelmann (SPD). Er erinnerte an einen entsprechenden Auftrag der Ratsversammlung an den damaligen Oberbürgermeister Torsten Albig (SPD) und seinen Personaldezernenten Gert Meyer (CDU). Der Auftrag sei „von der Verwaltung nie bearbeitet worden“, sagte Stadelmann. Insofern gelte er fort.

Das rief die grüne Ratsfrau Hirdes wieder auf den Plan. Sie warnte: „Nicht jede freiwillige Aufgabe ist eine überflüssige Aufgabe.“ Es gehe ja auch darum, „wie wir uns als Stadtgesellschaft organisieren“.