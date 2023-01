﻿Defekte Oberleitung: Störungen zwischen Kiel und Hamburg

Kiel. Der Zugverkehr zwischen Kiel und Hamburg ist derzeit wegen einer defekten Oberleitung zwischen Elmshorn und Pinneberg beeinträchtigt. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Zwischen Elmshorn und Pinneberg fahren demnach derzeit keine Züge. Reisende auf verschiedenen Verbindungen im Norden werden umgeleitet.

Bahn-Sprecher: Reisende in SH werden umgeleitet

Reisende von Neumünster nach Hamburg werden demnach gebeten, die Zugverbindung von Neumünster nach Bad Oldesloe zu nutzen und von dort mit Regionalzügen Richtung Hamburg Hauptbahnhof zu fahren. Der Regionalexpress 6 aus Westerland kommend wendet den Angaben des Sprechers zufolge in Itzehoe.

Der Regionalexpress aus Flensburg kommend wende in Neumünster. Der Regionalexpress 70 aus Kiel wende ebenfalls in Neumünster. Reisende aus Kiel Richtung Hamburg werden über Lübeck umgeleitet, hieß es. „Zugausfälle gibt es derzeit aber nicht“, so der Sprecher.

Noch keine Prognose über Dauer der Arbeiten zwischen Elmshorn und Pinneberg

Nach Auskunft eines Bahn-Sprechers in Hamburg trat der Defekt am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf. In der Folge steht noch ein Zug (RE11004) im Einfahrtsbereich nach Elmshorn. Er wurde inzwischen nach Bahn-Angaben evakuiert, zudem ein Pendelverkehr mit Bussen zwischen Itzehoe und Elmshorn eingerichtet. „Eine Prognose, wie lange die Arbeiten dauern werden, können wir derzeit noch nicht abgeben“, so der Bahn-Sprecher. Es werde aber mit Hochdruck daran gearbeitet, den Zug in den nächsten Bahnhof zu schleppen und die Strecke wieder frei zu bekommen.