﻿Alarm in Strande: Bürger hält Osterfeuer für brennendes Segelboot

Eine Rauchwolke im Hafenbereich des Olympiahafens in Kiel-Schilksee sorgte am Donnerstag für einen Alarm bei der Feuerwehr. Ein Anrufer aus Strande vermutete einen Brand an Bord eines Segelboots. Das Feuer hatte jedoch einen ganz anderen Hintergrund.

Kiel. Die Bedingungen für Osterfeuer sind gerade nahezu optimal. Sonniges und klares Wetter lockt viele Menschen zu den traditionellen Festen. In Kiel allerdings sorgte gleich das erste Osterfeuer an der Förde am Donnerstag für einen Alarm bei der Feuerwehr.

Kurz nach dem Entzünden des Feuers auf der Wiese am Olympiahafen in Schilksee ging der erste Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr am Westring ein. Ein Bürger aus Strande meinte ein brennendes Segelboot auf dem Hafenvorfeld ausgemacht zu haben, so die Leitstelle.

Die Nordwache und die Freiwillige Feuerwehr Schilksee wurden demnach sofort alarmiert. Wie die Feuerwehr bestätigt, gab es aber noch im Verlauf der Anfahrt des Löshzugs der Nordwache Entwarnung. Die Freiwillige Feuerwehr Schilksee war schon am Ort der Rauchwolke. Es brannte lediglich das bereits sicher entzündete Osterfeuer.

Die Feuerwehren Schilksee und Strande hatten am Gründonnerstag für 18 Uhr zum Osterfeuer auf die Wiese am Olympiazentrum geladen. Dieses Ereignis hatte sich offenbar jedoch nicht in ganz Strande rumgesprochen.

Da in der Nähe des Festortes auch Segelboote stehen, konnte die Rauchwolke von Strande aus wie ein brennendes Boot aussehen. Nach wenigen Minuten wurde der Einsatz wieder zurückgefahren.