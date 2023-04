﻿Wie geht es weiter mit der Strandfabrik?

Kiel. Für die verbliebenen Start-ups in der ehemaligen Strandfabrik auf dem Strandort in Pries-Friedrichsort scheint eine Lösung in Sicht. Trotz Insolvenzverfahren können die Tischlerei, die Kfz-Werkstatt und die Firma Baltic Materials zumindest bis Ende des Jahres in der Halle bleiben.

Der Nachmieter der 7800 Quadratmeter großen Hallen habe den drei Betrieben den Verbleib „definitiv bis Ende des Jahres“ zugesichert, sagte Philip Weiß, Mitarbeiter der Kieler Wirtschaftsförderung (KiWi). Als Nachmieter ist die Mc-Pack, eine Firma für Industrieverpackungen im Gespräch. „Vertraglich vereinbart beziehungsweise unterschrieben ist noch nichts“, so der Leiter des Wirtschaftsreferates Jörn Genoux.

Insolvenz der Strandfabrik: Stadt hat wenig Hoffnung auf ausgebliebene Zahlung

Zur Vorgeschichte: Der ehemalige Strandfabrik-Geschäftsführer Lukas Zarling wollte in den ehemaligen Produktionsstätten des Bahntechnik-Unternehmens Vossloh einen Ort für Start-ups aus Industrie und Handwerk schaffen, zur Verwirklichung ihrer Ideen und Visionen. Die Strandfabrik ist Teil des 34 Hektar großen Geländes, das die Stadt Ende 2019 gekauft hatte und seitdem unter dem Namen „Strandort“ von der Kieler Wirtschaftsförderung vermarktet wird.

Hier auf dem Gelände der ehemaligen Lindenau-Werft will die Strandfabrik als Verein weitermachen. Seit 1. April haben die drei Initiatoren einen Teil der linken Halle im Vordergrund angemietet. © Quelle: hfr

Weder Miete noch Nebenkosten sollen von der Strandfabrik GmbH bezahlt worden sein, sodass die Stadt als Vermieterin die Reißleine zog. Ende 2022 wurde ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet (wir berichteten). Damit beauftragt wurde Ute Nitschke von der Kanzlei Brinkmann & Partner.

Zum 31. Januar kündigte die Stadt der Strandfabrik GmbH. Den einzelnen Untermietern wurde dann endgültig zum 31. März gekündigt. „Die, die wir halten wollten, sind noch da“, so Weiß. Spätestens Ende des Monats soll der Vertrag mit dem Nachmieter abgeschlossen werden.

Im Mai soll nun offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet werden, sagte Nitschke auf Nachfrage. Zusammen mit der Stadt werde versucht, eine geordnete Rückgabe der Flächen zu organisieren. Fraglich ist, ob die Stadt noch etwas von den ausgebliebenen Zahlungen aus der Insolvenzmasse bekommt. „Nach den Informationen, die der Stadt derzeit vorliegen, gibt es dafür nur noch eine geringe Hoffnung“, sagte Genoux.

Strandfabrik in Kiel macht weiter als Verein

Tjark Ziehm von der Firma Baltic Materials, die Seegras als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Rohstoffen im großen Stil vermarkten will, ist froh, dass der Stress der Ungewissheit endlich weg ist. „Jetzt können wir uns wieder dem Tagesgeschäft zuwenden, anstatt zu versuchen zu überleben.“ Dennoch kann er dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen: „Obwohl es eine richtig anstrengende Zeit war, stehen wir durch die Unterstützung der KiWi jetzt besser da.“

Auch sieht Ziehm bei Mc-Pack die Gesprächsbereitschaft, einen längerfristigen Mietvertrag abzuschließen. Die Tischlermeisterin Lea Arndt ist weit weniger euphorisch. Inzwischen ist sie in der großen Halle alleine. „Es ist schon ein komisches Gefühl“, sagt sie. Derzeit belegt sie rund 140 Quadratmeter. Zu den künftigen Mietkosten hat sie noch keine Infos. „Das macht es für mich natürlich schwierig zu planen.“

Coworking-Space für Industrie und Handwerk soll als Verein bestehen bleiben

Derweil hat Lukas Zarling seinen Traum von einem besonderen Coworking-Space für Industrie und Handwerk noch nicht aufgegeben. Zusammen mit Florian Schmölz, Wolf Schiebel und anderen ehemaligen Strandfabriklern will er als Verein in der Halle 15 auf der Lindenau Werft weitermachen. „Es gibt rund 20 Interessierte, die das Projekt fortsetzen wollen,“ so Schmölz. Und Zarling ergänzt: „Das Projekt aussterben zu lassen, fühlte sich falsch an.“

Die Gründung des gemeinnützigen Vereins unter dem Namen Strandfabrik stehe kurz bevor. „Damit haben wir mehr Chancen auf Förderung“, so Zarling.

Der Verein vermietet dann künftig die einzelnen Flächen an die Mieter. Erstmal aber haben Zarling, Schmölz und Schiebel den Mietvertrag mit dem neuen Eigentümer der Werft Helge Petersen geschlossen. Er gilt ab 1. April und ist auf zwei Jahre befristet.

Den Mietern in der unbeheizten rund 500 Quadratmeter großen Halle stehen eine Kranbahn für bis zu fünf Tonnen und Starkstrom zur Verfügung. „Die Höhe der Halle lasse es zu, über eine zweite Ebene nachzudenken“, so Zarling. Das ermögliche, noch zusätzliche Fläche zu generieren. Aber auf alle Fälle soll hier „der Gemeinschaftsgedanke noch mehr im Mittelpunkt stehen und gelebt werden“.