﻿Kiel soll mehr Bäume bekommen – aber wie?

Die Politik will mehr Pflege und Neupflanzung von Bäumen in Kiel. Bei der Umsetzung hakt es aber noch, weil eine Standortsuche schwer ist. Das soll sich nun ändern.

Mehr Bäume für Kiel fordert die Politik. Damit diese im Sommer so gedeihen wie die Buche am Kleinen Kiel, braucht es den richtigen Standort. Hier kommt das Straßenbaumkonzept ins Spiel.

Kiel. Mehr Straßenbäume für Kiel – das hat die Ratsversammlung bereits 2019 unter dem Titel „Ein Baum in jeder Straße“ beschlossen. Doch das ist gar nicht so einfach. Der Knackpunkt bei Neupflanzungen ist die richtige Standortwahl. Wo weitere Bäume gepflanzt werden könnten im Stadtgebiet, soll ein Straßenbaumkonzept beantworten, das die Stadt nun erstellen wird. Die Ratsversammlung gab dafür grünes Licht.

Um einen geeigneten Standort zu finden, muss der Untergrund vorher intensiv untersucht werden. „Daher werden Baumpflanzungen im Straßenbereich vor allem dann geprüft, wenn tiefgründige Bauarbeiten bei Straßenbauvorhaben anstehen“, teilt Stadtbaurätin Doris Grondke mit. So werden zum Beispiel beim geplanten Bau der Stadtbahn Baumfällungen unvermeidbar sein.

Bisher vor allem Ersatzpflanzungen von Bäumen

Jährlich werden durchschnittlich 250 neue Bäume gepflanzt. Dabei handele es sich jedoch vor allem um Ersatzpflanzungen, die wegen Schäden oder aus Ausgleich für gefällte Bäume nötig werden. „Allein für diese Pflanzungen wird es zunehmend schwieriger, geeignete und nachhaltig qualitätsvolle Standorte zu finden“, so Grondke. Und damit ist noch kein zusätzlicher Baum entstanden. Das soll sich mit dem Konzept ändern.

Im Kieler Baumkataster sind knapp 60 000 Einzelbäume erfasst, darunter rund 27 000 Straßenbäume. Am meisten gibt es Linden (28 Prozent) und Ahorn (21 Prozent). Wegen des beengten Standorts und des eingeschränkten Wurzelraums sind die Straßenbäume in Kiel nicht so vital wie ihre Geschwister in freier Landschaft. Sie sind anfälliger für Krankheiten und Schädlingsbefall.

Zweifel an Kapazitäten für die Baumpflege im Grünflächenamt Kiel

Auch die Baumpflege wird in Zukunft mehr Zeit beanspruchen. Das sorgte im Bauauschuss für Kritik. „Mir wurde mitgeteilt, dass das Grünflächenamt am Ende seiner Kapazitäten ist, sich überhaupt noch um Bäume oder Grünflächen zu kümmern“, sagte Carsten Rockstein (CDU).

„Die Aussage, dass wir gar nichts mehr schaffen, kann ich so nicht stehenlassen“, betonte Grünflächenamtsleiterin Petra Holtappel. Den Fachkräftemangel und damit Probleme, Stellen zu besetzen, gebe es auch in ihrem Fachdienst. Allerdings habe es für die Baumpflege und -unterhaltung erst eine Organisationsuntersuchung gegeben, nach der weitere Stellen bewilligt wurden.

Nach dem Beschluss, zusätzliche Bäume zu pflanzen, wurde zudem eine neue Planerstelle geschaffen. „Wir werden natürlich auch technische Optionen in die Planungen einbeziehen wie den Rückhalt von Wasser, um nicht so viel gießen zu müssen – und damit eine Effizienzsteigerung bei der Baumpflege zu erhalten“, so Holtappel.

Das sind die Kosten für das Straßenbaumkonzept Kiel

Das Straßenbaumkonzept wird parallel zur Vorentwurfsplanung der Stadtbahn erarbeitet. Die freiraumplanerischen Leistungen dafür werden extern vergeben. Die Kosten werden auf etwa 120 000 Euro geschätzt. Eventuell könne es dafür Fördermittel vom Land oder Bund geben, so die Stadtbaurätin.