﻿Straßenbeleuchtung in Kiel funktioniert nicht: Viele Stadtteile ohne Licht

So dunkel ist es in Kiel selten: Am Mittwochabend blieben in vielen Stadtteilen die Straßenlaternen aus. Die Stadtwerke Bremen (SWB), die in der Landeshauptstadt für die Straßenbeleuchtung zuständig sind, arbeiten an der Wiederherstellung.

In Kiel ist vielerorts die Straßenbeleuchtung ausgefallen - wie hier in der Eckernförder Straße.

Kiel. Rund 20 900 Straßenlaternen gibt es in Kiel – und viele davon sind am Mittwochabend ausgefallen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Stadtwerke Bremen, die die Kieler Straßenbeleuchtung betreiben, arbeiten bereits an der Wiederherstellung.

Wie lange die Störung noch dauern wird, ob ein Softwarefehler vorliegt und wie viele Straßenzüge betroffen sind, kann nicht gesagt werden. Dies teilte eine SWB-Mitarbeiterin auf Nachfrage der Kieler Nachrichten mit. Die Stadtwerke Kiel, bei denen am Abend ebenfalls etliche Meldungen über nicht funktionierende Lampen aufgelaufen sind, bitten von weiteren Anrufen abzusehen. „Die Kollegen können leider nicht helfen“, teilten die Stadtwerke auf Twitter mit.

Straßenbeleuchtungsstörung in Kiel melden

Straßenbeleuchtungsstörungen nehmen die SWB per E-Mail an stoerungsannahme.beleuchtung@swb-gruppe.de und über die kostenfreie Telefonnummer 0800/8876060 entgegen. Zudem kann auf der Seite stoerungen24.de der Ausfall auf die Laterne genau hinterlegt werden.

Von Russee bis Ravensberg: Viele Straßenzüge in Kiel blieben dunkel

Das erste Mal blieben am Mittwoch um 19.30 Uhr viele Straßenzüge in Kiel dunkel. Unter anderem spendeten die Laternen in den Straßen Fleethörn (zwischen Lorentzendamm und Knooper Weg), Körnerstraße, Eckernförder Straße und Knooper Weg (zwischen Rewe und Humboldt-Schule) kein Licht. Kurz vor 20 Uhr schien die Störung behoben zu sein – alle Laternen gingen wieder an.

Gegen 22.30 Uhr tauchte das Problem jedoch erneut auf: In vielen Kieler Stadtteilen – von Russee über Mettenhof und Schreventeich bis Ravensberg – fielen Laternen an größeren und kleineren Straßen aus. Auch entlang der Veloroute 10 soll keine Laterne geleuchtet haben. Stand Mitternacht hat sich daran noch nichts geändert.