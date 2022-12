﻿Straßenverkehr: Hassee will parkende Hindernisse auf dem Weg räumen

Kiel. Ortsbeirat von Hassee/Vieburg hat sich zum Ziel gesetzt, die Verkehrssituation in den beiden Kieler Stadtteilen zu verbessern. Kreuzung und Kurven im Bereich von Von-der-Goltz-Alle, Vogelhain sowie Amselsteig rücken dabei besonders in den Fokus: Sie werden seit vielen Jahren regelmäßig von falsch parkenden Fahrzeugen blockiert.

Die Autos stehen dort meist außerhalb des zulässigen Bereichs im Kurvenverlauf, so dass die Sichtachsen für den Verkehr stark beeinträchtigt sind. Zu Unfällen sei es bisher noch nicht gekommen, berichtet der Ortsbeiratsvorsitzende, Christian Jopen.

Dennoch hat der Beirat an die Kieler Stadtverwaltung nun die Bitte gerichtet, „geeignete Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Situation zu verbessern. Was dies konkret heißt, lässt der Ortsbeirat offen. Eine Lösung könnte die Neuzuteilung und Markierung zulässiger Parkflächen sein – oder die „Sensibilisierung der Betroffenen“, so die Formulierung an die Stadt.

In der Hamburger Chaussee ist der Fahrradweg von der gegenüberliegenden Ausfahrt an der Werkstatt am Drachensee nur schwer zugänglich, weil der Bordstein am Radweg an dieser Stelle nicht abgesenkt ist. Auch in diesem Fall hat der Ortsbeirat eine entsprechende Bitte um Verbesserung an die Stadt gerichtet.

Ortsbeirat von Hassee/Vieburg: Peter Schirren leitet Anlaufstelle Nachbarschaft

Die Anlaufstelle Nachbarschaft Hassee hat ab kommendem Jahr eine neue Leitung. Peter Schirren tritt die Nachfolge von Anika Schütt an. Gelegenheit zum Kennenlernen bietet die nächste Bürgersprechstunde der Anlaufstelle am Dienstag, 24. Januar, von 14 bis 15.30 Uhr, zu der auch Ortsbeiratsvorsitzender Christian Jopen kommen will.

Die nächste Sitzung des Ortsbeirats ist am Dienstag, 17. Januar, ab 19.30 Uhr bei der Müllverbrennung Kiel im Theodor-Heuss-Ring 30.

Von Sven Raschke