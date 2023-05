﻿Streetart in Kiel: So verdient Künstler Christoph Kröger Geld mit Graffiti

Kiel. In Kiel muss man nicht lange suchen, um an einer Wand, einem Stromkasten oder Straßenüberführungen Graffiti zu entdecken. Egal, wie schön am Ende das Ergebnis ist: Wenn die besprühte Fläche nicht dafür freigegeben ist, gilt die Kunst als Sachbeschädigung. Christoph Kröger (40) hat früher selber illegal gesprüht. Seit sieben Jahren verdient er damit Geld – er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist Streetart-Künstler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Streetart ist eine moderne Kunstrichtung, deren Werke im öffentlichen Raum frei zugänglich sind. Besonders in Kiel-Gaarden gibt es unzählige Fassaden, an denen sich Künstler ausleben durften. Doch auch illegale Graffiti gehören dort zum Stadtbild – kaum eine Hauswand wurde verschont. Christoph Kröger sprayt seit 2016 legal. Davor war er dreimal erwischt worden und musste teilweise viel Geld bezahlen. Die Wende kam, als seine Frau schwanger war: „Sie meinte zu mir, ,Entweder du hörst jetzt auf oder du verdienst damit dein Geld’.“ Kröger fährt alle paar Tage mit dem Fahrrad zu seinen Kunstwerken und bessert sie aus. Übergesprüht werden sie jedoch eher selten, das sei eine Sache von Respekt – eine Art Ehrenkodex in der Sprayerszene.

Streetart in Kiel: Projekte werden ausgeschrieben – das beste Angebot erhält den Zuschlag

Seine Aufträge sind verschieden: Mal ist es ein privates Garagentor, mal bewirbt er sich aber auch mit seiner Gruppe „Vanartizm“ auf ausgeschriebene Projekte. So wie für die Ostring-Unterführung am Heinrich-Zille-Platz, an der sie gerade arbeiten. „Wir haben den Antrag ausgefüllt und ein Angebot geschrieben – dann haben wir den Zuschlag bekommen“, erzählt Kröger. Ausgeschrieben war die Förderung vom Projekt „Kiel gestalten“. Im Angebot wird alles aufgeführt, was sie zum Fertigstellen des Bildes benötigen: Spraydosen, Reinigungsutensilien, Gehälter. Diese werden am Ende unter allen Künstlern, die mitgewirkt haben, aufgeteilt. Ganz leben kann Kröger davon nicht. Im Sommer sei die Auftragslage gut – nur im Winter sei es nicht leicht, gerade wegen der Voraussetzungen zum Sprühen. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird, platzt die Farbe von den Wänden ab. Deshalb arbeitet Kröger nebenbei noch im Textildruck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unterführung am Ostring muss bis Juni fertig sein. Er und seine Kollegen arbeiten seit Anfang Mai daran. Nur noch wenige Stellen sind grau. Die Motive sind unterschiedlich: Grüner Wald, Pokémons und maritime Motive wie Schiffe zieren die Wände. „Als wir den Zuschlag bekommen haben, gab es ein Beteiligungsprojekt. Das heißt, wir haben Ideen von Kindern und Jugendlichen mit einfließen lassen – und dann den Entwurf vorgestellt“, erzählt Kröger. Danach wurde das Projekt gestartet.

Illegale Graffiti in Kiel: Die Dunkelziffer bei der Sachbeschädigung ist hoch

Die Stadt Kiel und die Politik kämpfen unterdessen gegen das illegale Sprühen an. Im vergangenen Jahr waren es 696 illegale Graffiti. Die Zahl der angezeigten Vergehen geht seit Jahren zurück. Die Dunkelziffer ist hoch: Das Sprühen auf öffentlichen, nicht dafür vorgesehenen Flächen ist zwar Sachbeschädigung. Diese muss aber angezeigt werden, damit die Polizei ermittelt. Deshalb ist das Erheben von zuverlässigen Daten kaum möglich.

Streetart-Künstler Christoph Kröger beobachtet eher das Gegenteil: „Ich habe das Gefühl, dass das immer mehr wird. Eigentlich gibt es ja kaum eine Fassade, die nicht besprüht ist.“ Für ihn kein Wunder: „Früher hatten wir mehr öffentliche Flächen, an denen wir sprühen konnten. Heute ist das ja eigentlich nur noch der Skatepark in Gaarden und die Fläche unter der Schwentinebrücke“, sagt Kröger. Er sieht viele Möglichkeiten, öffentliche Bereiche freizugeben. „Es gibt ja zum Beispiel diese sehr lange Mauer gegenüber der Max-Planck-Schule am Südfriedhof. Die ist ohnehin zugesprüht, warum gibt man so etwas dann nicht offiziell frei?“

Die Stadt Kiel will sich mehr für Kunst im öffentlichen Raum einsetzen

Für ihn bedeutet es viel, legal sprayen zu dürfen und damit Geld zu verdienen. Kröger hat davon geträumt, seitdem er 13 Jahre alt war. Er würde sich deshalb wünschen, Kinder und Jugendliche könnten sich mehr ausleben: „Man muss ja auch üben, besonders wenn man jung ist. Man wird nicht von heute auf morgen ein großer Künstler.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Stadt Kiel möchte in Zukunft mehr legales Sprayen ermöglichen. Es sollen mehr Experten für Kunst im öffentlichen Raum hinzugezogen werden. Diese Form der Kunst bietet laut Stadt die Möglichkeit für diskursive Auseinandersetzungen untereinander. Außerdem schärfe es den Blick für die Umgebung. Zusätzlich sei es sehr wichtig, niederschwellige Zugänge zur Kunst zu schaffen. Die Landeshauptstadt möchte durch mehr Zugang zu Streetart auch Wettbewerbe einführen, um besonders gelungene Kunstwerke auszuzeichnen.

KN