Arbeiter auf der Hochbrücke

Ohne Kräne, ohne Sicherheit und Gerätschaft: In einer Höhe bis zu 50 Meter über dem Nord-Ostsee-Kanal arbeitete Willi Schlünzen 1956 an der ehemaligen Prinz-Heinrich-Brücke, um mit fünf Kollegen die Kriegsschäden zu beseitigen. Die Arbeiten derzeit an der Holtenauer Hochbrücke erinnerten den 88-Jährigen an diese Zeit.