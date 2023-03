﻿Für mehr Lohn: Tausende Beschäftigte protestieren erneut in Kiel

Kitas bleiben zu, Mülltonnen werden nicht geleert – nur einige der möglichen Auswirkungen des erneuten Warnstreiks am Freitag. Am Vormittag zogen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 2500 Beschäftigte für ihre Forderungen nach mehr Lohn durch Kiel.

In Schleswig-Holstein sind am Freitag tausende Menschen für mehr Lohn auf die straße gegangen.

Kiel. Sie sind laut – und sie sind viele: Mehr als 4000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben nach Gewerkschaftsangaben am Freitag in Schleswig-Holstein die Arbeit niedergelegt. Allein in Kiel gingen nach übereinstimmenden Informationen von Verdi und der Polizei rund 2500 Streikende auf die Straße – etwa doppelt so viele wie erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um 10 Uhr trafen sie sich zu einer großen Kundgebung auf dem Kieler Rathausplatz. Mit hochgereckten Fäusten, Trillerpfeifen, Konfetti und Plakaten (“Soziale Arbeit aufwerten“ oder „Unbezahlbar“) machten sie deutlich, wofür sie kämpfen. DGB-Nord-Chefin Laura Pooth formulierte es in ihrer Ansprache so: „Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne – und die habt ihr verdient.“

An vielen Orten in Schleswig-Holstein kam es zu Arbeitsniederlegungen. „Überall ist der Streik angelaufen. Der Nord-Ostsee-Kanal ist zu“, sagte Verdi-Sprecher Frank Schischefsky der Deutschen Presse-Agentur am Morgen. Gegenüber unserer Zeitung erklärt er: „Ich habe noch nie so eine Mobilisierung erlebt. Man merkt, dass hier Druck auf dem Kessel ist“. Vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen will die Gewerkschaft mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.

Auch der Nord-Ostsee-Kanal ist von dem Warnstreik betroffen

In Lübeck sowie den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn waren Beschäftigte von Verwaltungen, Seniorenheimen, Entsorgungsbetrieben sowie Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zum Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen ist auch der Nord-Ostsee-Kanal mit den Schleusen in Kiel und Brunsbüttel. In verschiedenen Einrichtungen samt Krankenhäusern und Kitas in Flensburg sowie in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg muss mit Einschränkungen wegen Arbeitsniederlegungen gerechnet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die dritte Verhandlungsrunde für Bund und Kommunen beginnt am Montag in Potsdam. Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung.