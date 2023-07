﻿Streik bei der Awo in Kiel: Darum gingen 200 Beschäftigte auf die Straße

Kiel. Die Stimmung sei nicht gut beim Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Kiel, sagt Christian Godau von der Gewerkschaft Verdi. Der Grund: Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bekommen etwa einen Inflationsausgleich von insgesamt 3000 Euro, die bei der Awo bislang nicht –„obwohl sie die gleiche Arbeit machen“, kritisiert der Gewerkschaftssekretär im Bezirk Kiel-Plön. „Das sorgt für Frust. Wir wollen vor den Sommerferien eine Lösung.“ Verdi fordert für rund 550 Beschäftigte die Gleichstellung mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Darum sind am Montag Dutzende Mitarbeiter in Kiel auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von 200 Personen. 

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen hatte Verdi zu Streiks bei der Awo in Kiel aufgerufen. Diese begannen am Montag (3. Juli) um 6 Uhr und enden am Mittwoch (5. Juli) um 22 Uhr. Folge: Etwa zehn der 15 Awo-Kitas im Bezirk und einige Jugendtreffs sind Verdi zufolge bis Mittwoch geschlossen.

Bei einer Kundgebung vor der Geschäftsstelle in der Preetzer Straße machten die Streikenden ihrem Unmut Luft. Die Protestler marschierten mit Pfiffen, Fahrradklingeln und Transparenten („Kinder brauchen Knete – wir auch“) in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Streik bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO): Nicole Lorentzen, Erzieherin im Gustav.-Schatz-Hof, gab dem Protest am Montag ein Gesicht. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Nicole Lorentzen ist Erzieherin im Projekt „Gaarden hoch 10“ im Gustav-Schatz-Hof. Ihre Kritik richtete sich nicht nur an die Awo, sondern auch an die Stadt. „Die Stadt ist verpflichtet, eine Vielfalt an Trägern aufrechtzuerhalten“, so Lorentzen. „Private Träger haben zu strampeln“, kritisierte sie, „das ist ein mieses Signal“. Sie finde es „schändlich“ gegenüber den Kindern und Eltern, dass nun die Betreuung ausfällt: „Ich muss hier stehen, und das berührt mich sehr. Ich bin nicht mit Stolz hier.“

Die SSW-Ratsfraktion erklärte am Montag die Verdi-Forderungen als „absolut berechtigt“: „Wir bitten die Stadtverwaltung um eine klare Kommunikation, ob in dieser Sache neue Beschlüsse der Ratsversammlung benötigt werden, falls die Förderung seitens der Stadt aktuell nicht ausreicht.“

