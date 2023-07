﻿Streik in Kiel: Mitarbeiter von Citti, Ikea und Rewe fordern mehr Geld

Kostenfrei bis 15:55 Uhr lesen

Spielplan

So langsam nimmt der Spielplan des deutschen Handball-Meisters THW Kiel Gestalt an. So langsam, denn Hallenverfügbarkeiten machen den Kalender in der Handball-Bundesliga stets zu einem anspruchsvollen Puzzle. Fest steht: Zum Auftakt geht’s in den Süden, und auf Nordderby Nummer 109 müssen die Fans nicht lange warten.