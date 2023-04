﻿Streit um Tennishalle in Suchsdorf: Darum bleibt SSV-Chef Kevin Mayer im Amt

Suchsdorf. Der Rücktritt des Vorstandes stand im Raum. Doch bei der Jahreshauptversammlung des Suchsdorfer SV am Freitagabend kam es anders: Der Vorsitzende Kevin Mayer mahnte in dem Streit um den Kauf der Tennishalle eine konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten an. Nur dann wollte er sich wieder zur Wahl stellen. Einen anderen Kandidaten gab es nicht. Die 103 anwesenden Vereinsmitglieder bestätigten Mayer schließlich ohne Gegenstimme für weitere zwei Jahre im Amt. 

Inhaltlich geht es bei der Kontroverse um den Kauf der Tennishalle auf dem SSV-Gelände darum: Der private Eigentümer will die Halle verkaufen. Die sportlich sehr erfolgreiche Tennissparte hatte den Vorschlag gemacht, dass der Verein die Halle kaufen solle, um den Spielbetrieb und die Trainingsmöglichkeiten langfristig zu sichern. Der Vorstand dagegen hatte schwerwiegende Bedenken angemeldet, weil die finanziellen Risiken vom Verein getragen werden müssten. In die 1978 gebaute Halle müsse in absehbarer Zeit weiter investiert werden. Außerdem würde der SSV einen Kredit aufnehmen, der viele Jahrzehnte lang bedient werden muss. Eine eigens einberufene Mitgliederversammlung hatte vor fünf Wochen knapp entschieden, dass der Verein entgegen der Empfehlung des Vorstandes in Kaufverhandlungen eintreten solle.

Kiel-Suchsdorf: Kaufgespräche um Tennishalle sind angelaufen

Es geht um einen Kaufpreis von etwa 300.000 Euro. Die Stadt Kiel hatte einen Zuschuss von 50.000 Euro in Aussicht gestellt. „Wir haben den Auftrag von unseren Mitgliedern bekommen und prüfen derzeit den Kauf der Halle“, sagte Mayer den Kieler Nachrichten. Es habe bereits ein Gespräch mit dem Eigentümer gegeben, ebenfalls mit der Hausbank des SSV. „Doch noch fehlen wesentliche Unterlagen, die wir für einen Kaufvertrag brauchen. Wir sind als Vereinsvorstand verpflichtet, zunächst alles sorgfältig zu prüfen – zum Wohle des gesamten Vereins.“ In der Hauptversammlung betonte die Tennisabteilung noch einmal die Notwendigkeit des Hallenkaufs und zeigte sich kooperativ: Man wünsche sich für die Zukunft weiterhin eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen und dem Vorstand.

Tennissparte des Suchsdorfer SV verspricht vertrauensvolle Zusammenarbeit

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung im März hatte Tennisspartenchef Jörg Moritz die Kaufpläne vorgestellt und versichert, dass der Verein die Tennishalle ohne finanziellen Schaden erwerben könne. Er befürchte, dass ein privater Käufer die Halle anderweitig nutzen könnte und der erfolgreiche Tennissport im SSV so massiv beeinträchtigt würde. Die Aktiven wollen den Hallenbetrieb ehrenamtlich organisieren, und der Verein könne zudem mit Einnahmen aus der Vermietung der Tennisplätze rechnen. Unklar blieb allerdings, wie absehbare Reparaturen und Investitionen – etwa in eine neue Heizungsanlage und Teile der Außenwände – die Vereinsfinanzen zukünftig belasten könnten.

Weil sich für das Amt des 2. Vorsitzenden kein Kandidat zur Verfügung gestellt hat, bleibt der Posten zunächst vakant. „Wer jetzt noch Interesse hat, kann die Aufgaben kommissarisch übernehmen“, sagte Kevin Mayer. Frühestens 2024 könnte sich ein Bewerber oder eine Kandidatin den Mitgliedern dann offiziell zur Wahl stellen. Dagegen wurden Kassenwartin Andrea Gründel und Sportwart Björn Jegliewski bereits am Freitagabend in ihren Ämtern bestätigt.