﻿Stress auf der Holtenauer Hochbrücke: Jeden Tag Stau

Wer dieser Tage über den Nord-Ostsee-Kanal will, braucht Geduld. Vor allem zu Stoßzeiten staut sich der Verkehr vor der Holtenauer Hochbrücke. Und was sagen Anwohner im Norden dazu? Die, die täglich nach Kiel und zurück müssen?

Holtenau. Tag für Tag das gleiche Bild: Dicht an dicht quält sich der Verkehr einspurig über die beschädigte Holtenauer Hochbrücke. Wer dieser Tage über den Nord-Ostsee-Kanal will, braucht Geduld. Je nach Tageszeit reicht der Stau oft kilometerweit. Das kostet Nerven. Wie gehen die Betroffenen damit um? Erstaunlicherweise ziemlich gelassen, wie eine Umfrage im Kieler Norden ergab.

Im Lottoladen am Eckenerplatz in Holtenau bei Ulrich Kalinka (63) geben sich an diesem Vormittag die Menschen die Klinke in die Hand. „Natürlich wird kräftig über die Staus gemeckert“, erzählt der gelernte Bankkaufmann.

Holtenauer Hochbrücke: Richtung Kiel vier Kilometer Umweg

Für Ärger sorgt aber auch der vier Kilometer lange Umweg, den die Holtenauer in Richtung Kiel nun nehmen müssen. Die direkte Zufahrt auf die Holtenauer Hochbrücke ist nur für Busse erlaubt. Autofahrer müssen von der Richthofenstraße kommend derzeit nach Norden fahren, in Altenholz-Stift abbiegen und sich wieder Richtung City auf die Bundesstraße 503 einfädeln. „Das sorgt schon für viel Unverständnis“, sagt Ulrich Kalinka.

Kundin Renate Englhardt (61) erzählt an diesem Morgen von ihrem Mann, der in Wellsee arbeitet. „Er braucht jetzt bis zu eineinhalb Stunden mehr an Fahrzeit“, sagt sie. „Das ist verlorene Lebenszeit.“ Aber im Grunde seien das alles „Kinkerlitzchen“. „Einmal jammern, und dann ist auch wieder gut. Es ist eben so.“ Sie rechnet allerdings damit, dass die Sanierung der Brücken länger dauern wird als berechnet.

Frachter kollidierte am 30. November mit beiden Holtenauer Hochbrücken

Nachdem am 30. November ein Frachter mit beiden Brücken kollidiert war, bereiten Baufirmen derzeit die Instandsetzung der Olympiabrücke vor. Zur Kieler Woche soll diese Querung des Nord-Ostsee-Kanals wieder befahrbar sein. Die ebenfalls beschädigte und parallel laufende Prinz-Heinrich-Brücke, über die derzeit der Verkehr läuft, soll im Herbst fertig sein.

Rentner Dieter Fuhrmann (69), der im Seniorenbeirat für Holtenau sitzt, macht sich vor allem Sorgen um die ältere Bevölkerung. „Dringend nötig wäre eine Fährverbindung von hier bis zum Bahnhof“, sagt er. Kurz nach der Kollision war eine solche Verbindung für kurze Zeit eingerichtet worden. „Nur leider wurde das nicht kommuniziert. Die wenigsten Holtenauer wussten davon.“ Deshalb sei die Resonanz wohl auch nicht so groß gewesen.

Empfehlung: Holtenauer Hochbrücke zu Stoßzeiten meiden

Nebenan in Mo’s Café hat sich Gabriele Lotzow (78) aus Strande mit früheren Arbeitskolleginnen verabredet. „Wer hier im Norden wohnt, weiß, dass die Brücke ein Schwachpunkt ist“, sagt sie. Um die Staus zu umgehen, sei sie vor allem nach 9 Uhr unterwegs.

Max Kapustin (20) aus Altenholz-Klausdorf, der bei einer Versicherung arbeitet und heute im Café am Nachbartisch sitzt, versucht Kundentermine möglichst nicht auf die Stoßzeiten zu legen. „Morgens um 8 Uhr stehen die Autos Richtung Kiel schon mal bis zur Fördestraße.“

Von einer „echten Katastrophe“ spricht Verbundzusteller Frank Glanz (56), der mit seinem gelben Postfahrzeug Pakete und Briefe in Altenholz, Holtenau und Wik verteilt. „Durch die Brückensituation muss ich viele Umwege machen“, sagt er. Wenn dann auch noch der Fußballverein Holstein Kiel ein Heimspiel habe, werde es „eine Weltreise“. Unter Zeitdruck nehme er sogar manchmal zu Fuß die Schleusenkammern als Überweg, um jeweils am anderen Ufer die Post zuzustellen.

Vor allem morgens und abends staut sich der Verkehr auf der Holtenauer Hochbrücke

Bei der Esso-Tankstelle, die an der B 503 Richtung Kiel liegt, bekommen die Mitarbeiter die Staus hautnah mit. „Die schlimmste Zeit ist morgens zwischen 6 und 9 Uhr“, berichtet Malgorzata Czajka (56). Ihre Kollegin Jana Ostarek (25) ergänzt: „Abends ist es spätestens ab 17 Uhr in beiden Richtungen das Gleiche.“

Ganz entspannt ist an diesem Vormittag aber Eberhard Holec (83), der gerade getankt hat. „Während des Berufsverkehrs muss es wirklich schlimm sein“, sagt er. Aber zu den anderen Zeiten laufe es gut.

Ganz pragmatisch nimmt es auch Wolfgang Dubberke (73) aus Altenholz-Stift. „Jetzt müssen wir halt damit leben.“ Alles sei immer noch besser, als die Umleitung wie zu Anfang über Rathmannsdorf oder Osdorf und Gettorf über die Levensauer Hochbrücke. Mit einem Augenzwinkern verweist er auf Schwansen. Seit November ist dort die Schleibrücke Lindaunis gesperrt. Das bedeute 30 Kilometer Umweg für die Autofahrer. „Da haben wir es hier doch noch richtig gut.“