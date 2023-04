﻿Stromausfall in Kiel-Mettenhof am Dienstag: Rund 2000 Haushalte waren betroffen

Kostenfrei bis 19:39 Uhr lesen

„SH Diana“

Die Kreuzfahrtsaison 2023 läuft sich warm: Am Dienstag ist der erste große Kreuzfahrer in Kiel eingetroffen. Die „SH Diana“ kam direkt aus der Werft in Finnland. Kiel war ein technischer Stopp auf dem Weg nach Palermo in Italien.