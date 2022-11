﻿So will die Kieler Feuerwehr bei Stromausfall Elektroautos laden

Seit Montag testet die Feuerwehr Kiel die Bewältigung eines flächendeckenden Stromausfalls. Wie lässt sich auch über 72 Stunden die Sicherheit aufrechterhalten? Am Donnerstag gab es erste Erkenntnisse – und auch schon ein Zwischenfazit.

Die Feuerwehr Kiel übt einen Stromausfall – hier schließen Karsten Albrecht (links) und Christian Hapke ein Notstromaggregat an.

Kiel. Die Feuerwehr Kiel ist seit Montag im Ausnahmezustand. Ein Team simuliert die Folgen eines längeren und flächendeckenden Stromausfalls. 72 Stunden mit diesem Szenario hat es zwar bislang noch nicht gegeben. Ausschließen will so einen Fall in der heutigen Zeit aber niemand mehr.

Die gute Nachricht vorweg: Der Dieselvorrat für die Notstromgeneratoren der Feuerwehr und bei den Krankenhäusern hat für 72 Stunden ausgereicht. Die Dieselvorräte in den Tanks waren genau richtig berechnet.

Neben dem fest eingebauten Notstromgenerator auf der Feuerwache kam auch noch der neue mobile Generator mit einer Leistung von 100 Kilovolt-Ampere zum Einsatz. Für das dicke Kabel gibt es am Rettungsdienst-Gebäude der Hauptwache auch einen Stecker.

Damit das Brummen des Generators nicht ausgeht, kommt Feuerwehrmann Christian Hapke mit einem Gerätewagen Logistik zum Einsatz. 400 Liter fasst der Dieseltank auf dem Fahrzeug. Damit kann der Generator betankt werden.

Feuerwehr Kiel rechnet mit 50 Prozent Ausfallquote beim eigenen Personal

„Diesel ist für uns ganz wichtig“, fasst Markus Brandau zusammen, stellvertretender Amtsleiter der Feuerwehr Kiel. Die Probleme, die in den vergangenen drei Tagen der Übung gelöst werden mussten, reichten von der Versorgung von Patienten, die in häuslicher Pflege auf Geräte angewiesen sind und nicht selbst mobil sind, bis hin zur Frage, ob überhaupt genug eigenes Personal verfügbar ist.

„Hier haben wir einen guten Überblick gewonnen“, sagt Brandau. Echte Probleme bereiten die Ausfälle bei der eigenen Belegschaft – wenn etwa die Einsatzkräfte nicht zur Wache gelangen können oder durch eigene Notlagen daheim gefangen sind.

„Je nach Ausgangslage rechnen wir dabei mit bis zu 50 Prozent Ausfällen“, so Markus Brandau. Viele Frauen und Männer der Berufsfeuerwehr haben Partner, die ebenfalls im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten. Wenn dann beispielsweise die Kinderbetreuung ausfällt, fällt auch ein Elternteil im Beruf aus. „Wir müssen in so einer Lage den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich selbst zu organisieren“, sagt er. Derartige Ausfälle beim Personal wurden bei dem Planspiel deshalb mit eingebaut.

Wenn der Strom in Kiel ausfällt: Elektromobilität ist auch ein Problem

Auch die Verkehrswende muss berücksichtigt werden. „Wir haben hier die Situation durchgespielt, ob die Kollegen beispielsweise ihre privaten Elektroautos auch auf der Wache laden können, wenn sie daheim keinen Strom mehr haben“, so Brandau. Da auch viele Feuerwehrleute wegen der Wohnorte im Umland aufs eigene Auto für den Weg zur Dienststelle angewiesen sind, wird diese Frage im Zuge der wachsenden Elektromobilität enorm wichtig.

Der mobile Notstromgenerator ist gerade dafür wichtig – damit die Hauptwache der Feuerwehr Kiel genügend Reserven im Netz hat, um auch Akkus von Autos aufzuladen. Auf die Frage nach der möglichen Einführung von Löschfahrzeugen mit Elektroantrieb gibt es in der Runde der Einsatzkräfte skeptische Blicke. Klimaschutz hat eben da Grenzen, wo die Notlage anfängt.

Auch in den Lagezimmern wird der Stromausfall geprobt. Bildschirme sind zwar überall auf Tischen und Wänden zu finden, aber es gibt an jedem Platz Stift und Papier sowie im Raum große Tafeln mit Filzstiften.

Die Übung hat für Kiels Feuerwehrdezernenten Christian Zierau auf jeden Fall den Bedarf an Personal gezeigt. „Leider ist es bei vielen Projekten beim Bund und dem Land so, dass die personelle Ressource noch nicht mit bedacht wird“, sagt er.

Als Beispiel verweist er auf die Sirenen. Die Anschaffung neuer Sirenen für die Information der Bevölkerung sei wichtig. „Solche Geräte müssen betrieben werden. Dafür brauchen wir auch Personal“, so Zierau.

Übung eines Stromausfalls bei der Feuerwehr Kiel: Im Lagezentrum werden die Maßnahmen koordiniert. © Quelle: Frank Behling

Gleichzeitig müsse es einer Stadt wie Kiel gelingen, das Personal zu halten. „Wir haben gerade erst vier Leute an die Feuerwehr der Bundeswehr verloren“, sagt Christian Zierau. Der Bund zahle besser und biete auch bessere Rahmenbedingungen.

Berufsfeuerwehr: Grünes Licht für Beförderungen und bessere Besoldung der Anwärter

Bei der Berufsfeuerwehr Kiel will Zierau, der auch Kämmerer ist, gegensteuern – und grünes Licht für Beförderungen und eine bessere Besoldung der Anwärter geben. So werden demnächst 50 Stellen auf den drei Löschzügen auf die Besoldungsgruppe A10 angehoben. „Das soll auch ein Anreiz sein.“

Und auch an der Spitze wird Personal gehalten. Eigentlich hätte Amtsleiter Thomas Hinz in diesen Tagen mit Erreichen der Altersgrenze für Berufsfeuerleute in den Ruhestand gehen müssen. „Wir haben seine Dienstzeit um drei Jahre verlängert“, sagt Christian Zierau.