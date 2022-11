﻿Studentenwerk-Generalsekretär: „Studierende sind keine Bürger zweiter Klasse“

Studierte einst an der CAU in Kiel: Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Studentenwerks.

Kiel. Steigende Mieten, hohe Energiepreise, Lebensmittel werden teurer, die Angst vor einem weiteren Corona-Lockdown – Studierende sind von der aktuellen Krisenlage besonders betroffen. Als wichtige Ansprechpartner bei sozialen oder finanziellen Fragen setzen sich die Studierendenwerke für die Belange der Studierenden ein. Hier wird der Bafög-Antrag gestellt, der Wohnheim-Plätze vermittelt, sozial-psychologische Beratung angeboten, für bezahlbares Essen in den Mensen gesorgt. Um diesen Aufgabe nachzukommen, benötigen die Studierendenwerke allerdings mehr personelle und finanzielle Ressourcen, die die Politik bereitstellen müssten.

Matthias Anbuhl ist Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, des Dachverbandes der 57 Studenten- und Studierendenwerke in Deutschland. Der 52-Jährige stammt aus Eckernförde, hat in Friedrichsort sein Abitur gemacht und an der Christian-Albrechts-Universität Lehramt studiert, ehe es ihn nach Berlin verschlug. Bei einem Besuch in der alten Heimat spricht Anbuhl über dringend benötigte Unterstützung für Studierende und erklärt, wie sich der Digitalisierungsschub durch Corona auf den Campus der Zukunft auswirken wird.

Herr Anbuhl, was ist die größte Herausforderung, vor der Studierende aktuell stehen?

Die Studierenden kommen auf dem Zahnfleisch aus der Corona-Pandemie. Sie haben einen Lockdown erlebt, der sie psychisch hart getroffen hat. Häufig sind Studentenjobs weggefallen, es war eine finanziell schwierige Zeit. Und jetzt stehen die Studierenden am Beginn eines Wintersemesters voller Unsicherheiten. Ihr Budget ist extrem auf Kante genäht und diese Naht droht jetzt zu reißen. Sie wissen nicht, wie sie Gas, Strom und Lebensmittel bezahlen sollen. Sie brauchen finanzielle Hilfen, damit sie gut durch den Winter kommen. Hier hat die Bundesregierung mit zwei Heizkostenzuschüssen für Bafög-Empfänger und der anvisierten Direkthilfe für 200 Euro erste Hilfen auf den Weg gebracht. Das Ende der Fahnenstangen ist noch nicht erreicht. Die reichen aber nicht aus. Wir müssen aber auch die mentale Gesundheit der Studierenden mehr in den Blick nehmen. Die Beratungsstellen der Studierendenwerke müssen dauerhaft ausgebaut werden.

An welche finanziellen Maßnahmen denken Sie?

Der Grundbedarf beim Bafög muss angehoben werden. Das Bürgergeld liegt ab Januar bei 502 Euro, das ist das Existenzminimum. Der Grundbedarf beim Bafög bleibt aber bei 452 Euro. Die Differenz muss ausgeglichen werden. Studierende sind keine Bürger zweiter Klasse.

Bafög: Forderung nach digitalem Antrag

Um das Bafög gibt es ohnehin eine nicht enden wollende Debatte. In den Ämtern für Ausbildungsförderung fehlt das Personal, Anträge werden zu langsam bearbeitet, vor lauter Frust stellen Studierende gar keine Anträge mehr.

Nur elf Prozent aller Studierenden in Deutschland bekommen Bafög, 2010 waren es noch 25 Prozent. Wir brauchen dringend eine Strukturreform. Die Elternfreibeträge müssen rauf, das Bafög an veränderte Lebenswirklichkeiten angepasst werden. Die Bafög-Ämter laufen heute schon unter Volllast. Wir brauchen mehr Personal. Und wir brauchen einen komplett digitalen Bafög-Antrag. Zwar können Studierende den Antrag digital stellen, die Bafög-Ämter sind dann aber noch immer gezwungen, eine Papierakte anzulegen. Das muss sich im Jahr 2022 ändern. Hier müssen die Länder schneller werden.

Das Studentenwerk in Zahlen Deutschlandweit gibt es 57 Studentenwerke mit 18.113 Mitarbeitenden, die im Wintersemester 2021/2022 für die Belange von 2.457.163 Studierenden eingesetzt haben. Die Finanzierung von über 1,5 Milliarden Euro erfolgt aus mehrere Quellen. Die höchsten Erlöse werden aus Umsätzen wie Mieten für die Wohnheime erzielt. Das waren im Wintersemester 2021/2022 über 820 Millionen Euro. Zudem komme Erträge aus den Semesterbeiträgen (knapp 373 Millionen Euro), sowie Zuschüsse von den Ländern und Aufwandserstattung für die Förderungsverwaltung. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein betreut mit rund 550 Beschäftigten über 60.000 Studierende von zehn Hochschulen an sechs Hochschulstandorten im ganzen Land.

Für mehr Personal bräuchten die Studierendenwerke mehr Geld. Das gilt für das Bafög, für die angesprochene psycho-soziale Beratung, aber auch für den Neubau dringend benötigter und vor allem bezahlbarer Wohnheimplätze für Studierende.

Ganz speziell in Schleswig-Holstein gibt es Nachholbedarf an Wohnheimplätzen. Deutschlandweit wohnen im Schnitt zehn Prozent aller Studierenden in Wohnheimen. Schleswig-Holstein liegt mit gut fünf Prozent unter diesem Schnitt. Für über 60.000 Studierende gibt es 3.300 Plätze. Seit 2007 sind die Zahl der öffentlich geförderten Studienplätze deutschlandweit um 52 Prozent gestiegen, die der Wohnheimplätze aber nur um sechs Prozent. Die soziale Infrastruktur ist nicht mit den Hochschulen mitgewachsen. Dabei brauchen Studierende mehr als einen Platz im Hörsaal oder Seminarraum. Sie benötigen bezahlbaren Wohnraum, gutes und preiswertes Essen, vernünftige Beratung. Sie müssen sich ihr Studium auch finanziell leisten können.

Wie sehen ihre Forderungen konkret aus?

Bund und Länder müssen mehr in den Bau von Studentenwohnheimen investieren. Zum Glück legt die Bundesbauministerin Klara Geywitz mit den Ländern jetzt das Programm „Junges Wohnen“ auf, durch das den Ländern 500 Millionen Euro on top zur Verfügung stehen. Das hilft auf mittlere Sicht, schließlich dauert der Bau eines Wohnheims im Schnitt drei Jahre.

Matthias Anbuhl: Mensa-Essen für 2,50 Euro ohne Subventionen nicht umsetzbar

Studierende wünschen sich günstigere Mensa-Essen, vom Landes-Asta kommt die Forderung nach einer Preisdeckelung auf maximal 2,50 Euro pro Mahlzeit. Auch dafür bräuchte das Studentenwerk als Betreiber der Mensen mehr Geld.

Für 2,50 Euro kann ich kein nachhaltiges, ökologisches Essen anbieten, wenn es nicht subventioniert wird. Wir können die Preise nur senken, wenn die Subventionen vom Land oder auch vom Bund erhöht werden. Das gilt nicht nur für günstiges Essen, sondern auch, wenn wir die aktuellen Preise für die Mieten im Studentenwohnheim oder den Semesterbeitrag stabil halten wollen. Wir brauchen an allen Ecken und Enden mehr finanzielle Hilfe. Der Anteil der Landeszuschüsse ist im Bundesschnitt in den vergangenen zehn Jahren von mehr auf 20 auf zehn Prozent gesenkt worden. Das ist kein guter Trend, den müssen wir umkehren.

Ganz besonders wichtig ist Ihnen mehr Hilfe für die sozial-psychologische Beratung.

Unsere Beratungsstellen werden förmlich überrannt. Die Wartelisten werden lang und länger, die Fälle schwerer. Früher waren es rein studien-bezogene Themen wie Prüfungsangst, Zeitmanagement, Aufschieberei. Heute sind weitere Felder wie digitale Isolation, Hoffnungslosigkeit, depressive Verstimmungen bis hin zu suizidalen Gedanken dazugekommen. Wir brauchen dauerhaft eine gute soziale-psychologische Beratung, damit die Studierende eine gute Anlaufstelle haben.

Nach Corona: Digitalisierung krempelt den Campus um

Die Corona-Pandemie war nicht nur psychisch eine Belastung für Studierende, sie hat auch dazu geführt, dass sich die Hochschulen neu erfinden mussten. Die Digitalisierung hat einen enormen Schub bekommen. Wie sehen Sie die Hochschulen der Zukunft?

Es wird kein Zurück in die Vor-Corona-Zeit in das Jahr 2019 geben. Wir werden nicht zurückkehren zu einer fast ausschließlichen Präsenz-Lehre und einem ausschließlich auf Präsenz ausgelegten Campus-Leben. Vielmehr wird es einen Mix aus digitaler, analoger und hybrider Lehre geben – wie auch immer dieses Mischungsverhältnis gestaltet sein mag. Wir haben es mit einer zeitlichen und räumlichen Entgrenzung zu tun von akademischem Lehren und akademischem Lernen: Ich studiere dann, wann es mir passt, und ich studiere dort, wo es mir passt. Es wird Studierende geben, die in Kiel wohnen, aber in Hamburg studieren. Oder umgekehrt.

Das klingt nach Fernstudium. Sollte es Ihrer Meinung nach möglich sein, zu studieren, ohne auf den Campus zu kommen?

Ich bin überzeugt, dass die Studierenden auch bei Hybrid-Angeboten weiterhin auf den Campus kommen werden. Der Campus wird das physische Zentrum des Lehrens und Lernens bleiben, aber das digitale Lernen wird vollständig dezentral. So könnte sich Studierende den Stream eine Vorlesung in der Bibliothek angucken, im Anschluss in der Mensa lernen und dann ein Seminar besuchen. Meine These ist: Hochschulen, und mit ihnen der Hochschul-Campus, erfahren als soziale Orte eine Aufwertung, während sie gleichzeitig als Orte eines schier erzwungenen physischen Aufenthalts eine Abwertung erfahren: Ich bin an der Uni, weil ich will; ich bin nicht an der Uni, weil ich muss.