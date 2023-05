﻿Kiel-Hotspot auf Island: So funktioniert das Turbo-Master-Studium in Ísafjörður

Ísafjörður/Holtenau. Zwei Studentinnen suchen die Stege im Hafen von Ísafjörður nach geeigneten Standorten für ihr Forschungsprojekt ab. Einige Hundert Meter weiter sitzt Peter Weiss in einer Master-Verteidigung am hiesigen Hochschulzentrum. Und am Tiessenkai in Kiel-Holtenau freut sich Peter Krost schon darauf, hier in Island seine nächsten Seminare zu nachhaltiger Aquakultur zu geben.

Das Meer und die Wissenschaft haben sie alle erst nach Kiel und nun – zumindest zeitweise – ins Zentrum der isländischen Westfjorde geführt, das mit knapp 3000 Einwohnern noch nicht einmal so viele Bewohner zählt wie Kiel-Meimersdorf.

Studium in den Westfjorden von Island: Alle Masterkurse in nur elf Monaten

Zwei Masterprogramme gibt es hier: Küstenzonenverwaltung und Regionalentwicklung. „Es geht darum, die Küstenzonen so zu verwalten, dass möglichst viele Leute etwas davon haben und dabei Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen“, sagt Dr. Peter Weiss, der die Mini-Uni mit maximal 40 Studierenden pro Jahr seit ihrer Gründung 2005 leitet.

Dies geschieht in einer Gegend, die einst durch die Fischerei boomte, dann unter reduzierten Fangquoten und Landflucht litt und nun auf die Trendwende hofft – auch mithilfe des Universitätszentrums der Westfjorde. Weiss: „Auch wenn jede Küstenregion individuell betrachtet werden muss, können auch Kiel und Ísafjörður voneinander profitieren.“

Weiss studierte in Kiel Skandinavistik, zog nach der Dissertation in Greifswald vor mehr als 35 Jahren nach Island. Und hat in Ísafjörður einen Ort geschaffen, der eher Wohnzimmeratmosphäre als Wissenschaftsdünkel versprüht: gläserne Bürowände, Licht, Nähe. Und weil man ohnehin direkt in der Küche steht, bekommt man sofort einen Kaffee in die Hand gedrückt.

So weit ab vom Schuss mussten sich Weiss und Co etwas einfallen lassen, um junge Menschen zu locken. „Der Gedanke, Leute aus der Region für die Region auszubilden, funktioniert hier nicht“, sagt er. Also setzt man teils auf Distanz-Kurse, auf internationale Studierende, die sich auf das Abenteuer Westfjorde einlassen und auf einen auf elf Monate komprimierbaren Modul-Kursplan mit Dozierenden aus aller Welt.

Zum Beispiel Peter Krost aus Kiel. Der Meeresbiologe und Mitbegründer der Kieler Unternehmen Coastal Research & Management und Ocean Basis ist seit 2013 einer der aktivsten Dozenten in Ísafjörður – und dort als Experte für nachhaltige Aquakulturen am richtigen Ort.

Der sich andeutende wirtschaftliche Aufschwung in den Westfjorden hat vor allem mit dem Lachs-Boom zu tun. 2022 holten norwegische Firmen wie Salmar AS knapp 55 000 Tonnen Aquakultur-Lachs aus den Netzgehegen in den Fjorden. Sie finden dort optimale Bedingungen vor und zahlen weniger Steuern als in der Heimat.

Krost sieht das kritisch. „Ich möchte vermitteln, dass es wenig nachhaltig ist, Lachse einfach nur fett zu machen“, sagt der einstige Mitgründer der Kieler Muschelfarm. Mit den Studierenden errechnet er unter anderem, wie sich Fisch- und andere Aquakulturen kombinieren lassen, um den Nährstoffgehalt im Wasser ausgeglichen zu halten. In Kiel beschäftigt er sich auch mit Algenarten, die im Futter von Wiederkäuern zu weniger Methan in deren Verdauungsgasen führen sollen. „Mir geht es nicht darum, Millionen von Tonnen zu erzeugen, sondern das Richtige am richtigen Platz zu machen“, sagt er. „Diese Denke versuche ich zu vermitteln.“

Rund um Isafjörður herrscht derzeit allerdings Goldgräberstimmung. „Regionalentwicklung kann man hier sehr gut beobachten“, sagt Weiss. Auch durch die Uni, durch die inzwischen zu jeder Zeit im Jahr 75 Leute zwischen 20 und 30 Jahren vor Ort sind. Und auch wenn die meisten Studierenden spätestens nach zwei Jahren weiterziehen – es kommen stets neue, die Ideen und Know-how mitbringen.

Kieler Forschung nimmt Luftverschmutzung in den Fokus

Auch das Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ist ein Kooperationspartner. Im Rahmen des Game-Programmes, bei dem Studierende weltweit parallel Experimente zur selben Fragestellung durchführen, sind aktuell Marlene Oertel und Julia Mangliers in Ísafjörður. Sie erforschen, wie sich Lichtverschmutzung auf das Siedlungsverhalten von Organismen wie Muscheln, Seepocken oder Algen auswirkt.

Ísafjörður ist wegen der niedrigen Wassertemperaturen und der vielen Sonnenstunden im Versuchszeitraum interessant. „Wie wir hier einen Unterschied zwischen den Gruppen, die wir künstlich bestrahlen, und den Kontrollgruppen ohne künstliches Licht feststellen, ist das schon etwas Drastisches“, sagt Mangliers.

Ein Labor gibt es hier nicht. Die für das Experiment benötigten PVC-Platten in Grau sind in Island kaum aufzutreiben. Dafür greift der Vorteil des Familiären. „Die Leute sind sehr hilfsbereit. Und es scheint nicht unbedingt einen Antrag, sondern nur ein Telefonat zu brauchen, um gewisse Dinge zu regeln“, berichtet Oertel.

Im Zweifel läuft ohnehin alles im Büro von Weiss zusammen, der hofft, dass künftig noch mehr Alumni in der Stadt bleiben. „Menschen, die am Ende ihrer Ausbildung sind und noch keinen Job haben, sind ja bekanntlich am innovativsten.“ Nicht umsonst wird auch ein Business-Incubator-Seminar angeboten. Geleitet vom Kieler Peter Krost.

