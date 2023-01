﻿Sturm in Kiel drückt Wasser aus der Innenförde

Der Sturm in Schleswig-Holstein hat in Kiel für beeindruckende Bilder gesorgt. Der Wind drückte das Wasser weit aus der Kieler Innenförde. An der Nordseeküste besteht derweil Sturmflut-Gefahr.

Der Sturm drückt das Wasser am Sonntagmittag weit aus der Kieler Förde.

Kiel. Ein Tief über Südskandinavien hat in Schleswig-Holstein am Sonntag für teils heftiges Sturmwetter gesorgt. Vor allem an den Küsten und den Inseln Schleswig-Holsteins kam es teils zu orkanartigen Böen.

Am Sonntagmittag drückte der Wind das Wasser weit aus der Kieler Innenförde, was für beeindruckende Bilder an der Kiellinie sorgte. Auch vor Laboe zog sich das Wasser weit zurück.

Sturm in Schleswig-Holstein: Sturmflut an der Nordsee erwartet

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ging am Sonntag davon aus, dass die Wasserstände der Nordsee und der Elbe am späteren Nachmittag etwa ein bis 1,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen werden. Die Fähren zu den nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum fielen am Sonntag aufgrund des Sturmtiefs bis zum späten Nachmittag aus. Auf Sylt stürzte das Dach einer Tankstelle durch den starken Wind ein.

Die Schauer zogen im Verlauf des Nachmittags weiter ins Landesinnere und Richtung Osten. Das stürmische Wetter wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aber nicht von langer Dauer sein. Schon am Montag soll sich das Wetter wieder beruhigt haben.

Allerdings bringt die neue Woche auch kältere Temperaturen mit sich. Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte von fünf Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag ist bei null bis drei Grad Celsius mit Glättegefahr zu rechnen.