﻿Sturmtief „Poly“ in Kiel: Bäume stürzten auf Autos – viele Einsätze für Feuerwehr

Kiel. Die angekündigten Orkanböen blieben aus – dennoch hat Sturmtief „Poly“ in Kiel einige Schäden angerichtet: Im Stadtteil Gaarden stürzten unter anderem Bäume auf geparkte Autos. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Die Spitzengeschwindigkeit lag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 98 km/h in Kiel.

Laut Feuerwehrsprecherin Sarah Hoffmann mussten in Kiel bis 19 Uhr zu 20 witterungsbedingte Einsätze durch Sturmtief „Poly“ abgearbeitet werden. Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte in den Grünanlagen der Landeshauptstadt. Der Wind drückte gegen die mit Laub voll behangenen Bäume und brach sie am Stamm einfach ab. Die Stämme krachen dann auf Wege. So auch am Südfriedhof. Dort fiel ein Baum auf die Johann-Meyer-Straße.

In Gaarden stürzten auf der Kieler Straße zwei abgebrochene Bäume auf parkende Autos. Hier musste die Ostwache die Fahrzeuge ganz vorsichtig von den Stämmen und Ästen befreien. In Russee war ein größerer Baum im Spandauer Weg umgestürzt. Es gab aber auch in Elmschenhagen, in der Wik und in Schilksee Einsätze.

Neben der Berufsfeuerwehr Kiel waren am Mittwoch zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Einsatz – darunter die Wehren aus Schilksee, Meimersdorf, Suchsdorf, Russee und Elmschenhagen.

Unwetterwarnung: Theater Kiel sagte „Viel Lärm um nichts“ ab

Damit es zu keinen Schäden kommt, wurden einige Veranstaltungen in Kiel vorsorglich abgesagt: Die Abendvorstellung von „Viel Lärm um nichts – Das Musical“ auf dem MFG-5-Gelände fiel aus. Als Grund nannte das Theater Kiel die Unwetterwarnung.

An der Uni Kiel blieben die sogenannten Anger-Bauten bis 20 Uhr geschlossen. Der Dienst-, Lehr- und Prüfungsbetrieb wurde eingestellt.

Sturmtief „Poly“: Auswirkungen auf Verkehr

Zunächst sah es so aus, als ob Sturmtief „Poly“ auf den Fährverkehr auf der Kieler Förde keine Auswirkungen haben würde. Aber um 16.35 Uhr mussten dann die Fähren der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel beidrehen. Erst stellte die F1 den Dienst zwischen Laboe und Bahnhof ein. Kurz danach folgte auch die F2 auf der Schwentine-Linie.

Wer am Mittwoch mit dem Zug von Kiel nach Hamburg wollte, musste einen Umweg in Kauf nehmen. Da zwischen Neumünster und Elmshorn ein Baum auf die Gleise gefallen war, sollten Bahnreisende über Lübeck in die Hansestadt fahren.

Auch Autofahrer brauchten Geduld: Auf die A210 zwischen Kiel und Rendsburg waren Bäume gefallen. „An den Stellen beispielsweise bei Schacht-Audorf oder Bredenbek geht es nur im Schneckentempo vorbei“, sagte ein Polizeisprecher.

KN