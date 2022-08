Susann Glüsing tritt in Russee als neues Mitglied des Seniorenbeirats an. Die Ausbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtteil lässt auf sich warten. In Hammer bereitet man sich auf die große 100-Jahr-Jubiläumsfeier vor.

