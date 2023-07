﻿Einzigartige Fotos von Sylt: Anke Bleicken aus Kronshagen verwaltet den Nachlass ihres Vaters

Kronshagen. Manchmal ist ein Leben zu kurz, um all das zu schaffen, was man sich vorgenommen hat. So erging es wohl Bleicke Bleicken. Als der Sylt-Fotograf 1973 verstarb, hinterließ er mehr als 2800 einzigartige Fotos. Nur leider an unterschiedlichen Orten und völlig unsortiert. Seine Tochter Anke Bleicken (85) aus Kronshagen führte nun sein Lebenswerk zu Ende. Zwei Fotobücher veröffentlichte sie von seinen Fotografien und vermachte einige herausragende Bilder dem Museum in Keitum. Seit Sonntag sind sie auf Sylt zu sehen. Genau 50 Jahre nach seinem Tod.

Eine berührende Zeit liegt hinter Anke Bleicken. Jahrelang befasste sie sich mit dem Erbe ihres Vaters. „Auf seiner Beerdigung wurde viel über seine Ämter als Kampens Bürgermeister und als Amtmann des Amtes Sylt Nord gesprochen“, sagt sie. Vom Fotografen Bleicke Bleicken sei aber nicht die Rede gewesen. „Schon damals habe ich mir vorgenommen, mich nach meiner Berufstätigkeit mit seinem Fotonachlass zu beschäftigen.“

Neues Buch zeigt die schönsten Farbfotos von Sylt-Fotograf Bleicke Bleicken

Als Anke Bleicken nach 21 Jahre als Büchereileiterin in Kronshagen in den Ruhestand geht, müssen die Fotos ihres Vaters allerdings noch warten. Sie kümmert sich zunächst um ihre älteste Schwester, die erkrankt. Doch dann kann sie fast zwei Jahrzehnte lang nicht genug bekommen von den alten Aufnahmen. Sie sichtet und sortiert. Befragt Verwandte und Ur-Sylter, um alle Bilder verorten zu können. Immer wieder reist sie nach Sylt.

„Die Insel habe ich plötzlich durch seine Augen gesehen“, sagt sie. Das Strandleben, die Einheimischen und die Natur erwachen beim Betrachten der Bilder zu neuem Leben. Seit den 1920er-Jahren hat Bleicke Bleicken mit der Kamera alles für ihn Wichtige festgehalten. Reetdachdecker bei der Arbeit. Ein Fischer zieht eine Scholle an Deck. Eine Frau trägt Schafwolle in einem Stoffballen nach Hause.

Inselfotograf Bleicke Bleicken hat mit der Kamera den Zauber Sylts eingefangen

Aber auch die unterschiedlichen Strukturen des Watts, das Spiel der Wolken oder puscheliges Wollgras im Wind – kurzum: Sylt in all seiner Schönheit – hält er mit seiner Voigtländer auf Glasträgern und später mit der Rolleiflexkamera fest. Sylt, so sagt Anke Bleicken, sei für ihn der Nabel der Welt gewesen. „Die Liebe zu seiner Insel ist in den Bildern allgegenwärtig.“

Bleicke Bleicken wurde 1898 in Keitum geboren. Jahrzehntelang arbeitete er als Dorfschullehrer auf der Insel. „Lehrer verdienten damals nicht viel“, sagt Anke Bleicken. Umso erstaunlicher sei es im Nachhinein, dass sich ihr Vater das eher teure Hobby des Fotografierens leisten konnte.

Anke Bleicken aus Kronshagen ordnete den Bild-Nachlass ihres Vaters Bleicke

Sie selbst sei als jüngstes von fünf Kindern oft mit ihm in der Natur und im Fotolabor gewesen. Das Foto-Gen hat auch Anke Bleicken geerbt. Aber nie voll ausgeschöpft, wie sie sagt. Irgendwie kamen ihre beiden Kinder und der Beruf dazwischen.

Als gelernte Buchhändlerin und Bibliothekarin konnte sie beim Nachlass ihres Vaters aus viel Erfahrung schöpfen. 2014 veröffentlichte sie einen ersten Bildband mit alten Schwarz-Weiß-Fotografien ihres Vaters. In sieben Ausstellungen hat sie einige seiner einzigartigen Fotos bereits präsentiert und in kleinen Auflagen verkauft.

Berührende Fotos von Sylt ab 1920

Eines der berührendsten Bilder war dann auch sofort vergriffen. Anke Bleicken hat es „Strandgeflüster“ genannt. Es zeigt einen Strandkorbwächter im Gespräch mit einem weiblichen Badegast. Eine unglaublich innige, fast intime Aufnahme.

Bis zum 7. Januar 2024 werden im Sylt Museum in Keitum Fotos von Bleicke Bleicken ausgestellt. Das gerade erschienene Buch „Bleicke Bleicken. Mein Sylt“ zeigt Farbfotografien (ISBN 978-3-96900-108-0). Ausgewählte Schwarz-Weiß-Fotos enthält „Bleicke Bleicken. Sylt. Meine Insel“ (ISBN 978-3-86828-504-8).

