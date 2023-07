﻿Mietvertrag gekündigt: So geht es bei Tabac Trennt in Kiel weiter

Kiel. „Aus Leidenschaft“. Zwei Worte reichen Jochen Gunnar Trennt aus, um zu erklären, warum er mit 80 Jahren noch immer in seinem Verkaufsladen in der Möllingstraße 28 hinter dem urigen Tresen steht. Jochen Gunnar Trennt ist Inhaber eines der ältesten Kieler Familienunternehmen – Tabac Trennt. Doch die Tage in dem Geschäft am Wilhelmplatz sind gezählt. Unfreiwillig muss der Kieler seine Räumlichkeiten verlassen. Der Mietvertrag wurde gekündigt. Ans Aufhören denkt Jochen Gunnar Trennt deswegen aber noch lange nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Tradition gibt es in Kiel kaum. In vierter Generation betreibt Jochen Gunnar Trennt das Tabak-Fachgeschäft. 1870 gründete sein Ur-Großvater Theodor Heinrich Trennt die Zigarrenhandlung mit Fabrikation – damals noch in der Brunswiker Straße. 1970 folgte der Umzug an den heutigen Standort in der Möllingstraße 28.

Tabac Trennt in Kiel schließt: Trauer und Entsetzen bei Kunden

Doch nach 153 Jahren schließt das Geschäft in Kiel. Ende August muss Jochen Gunnar Trennt die Ladenfläche verlassen. Die Vermieterin hat ihm gekündigt, weil sie die Räume selber nutzen möchte. Der Schock und die Trauer über das Aus sitzen nicht nur bei dem Geschäftsinhaber tief. Auch langjährige und treue Kunden sind entsetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir bekommen Anrufe von Menschen, die sagen, wie schade es ist, dass wir schließen müssen“, sagt Trennt. Der erste Kieler Zigarrenclub meldet sich ebenfalls zu Wort. „Wir bedauern die Schließung des Innenstadtgeschäfts von Tabac Trennt vor allem deshalb, weil dies für Kiel einen Verlust an Fachsortiment und kundiger Beratung bedeutet“, sagt der Vorsitzende Dr. Stuart Steinhoff.

Nach der Schließung in Kiel: Tabac Trennt bietet weiterhin Versand und Abholservice an

Doch komplett verzichten müssen die Stammkunden auf den Tabak, die Zigarren, Pfeifen oder Zigarillos aus dem Hause Trennt nicht. Denn zur Ruhe wird sich Jochen Gunnar Trennt nicht setzen. Der Verkauf geht weiter – allerdings nicht mehr aus Geschäftsräumen im Kieler Zentrum. Der Inhaber wird – unterstützt von seiner Frau Karin – aus dem gemeinsamen Heim in Rammsee einen Versandhandel betreiben.

Damit betreten die Trennts kein Neuland. Rund die Hälfte des bisherigen Geschäfts besteht bereits aus dem Versand von Waren. „Wir haben Kunden in der ganzen Welt“, sagt Jochen Gunnar Trennt. Seine Waren verschickt er unter anderem nach Brasilien, Frankreich, Gran Canaria, Italien oder Norwegen.

Individuelle Tabak-Mischung ohne künstliche Aromastoffe

Denn die Tabak-Mischungen, die das Fachgeschäft anbietet, sind einzigartig und so in keiner Form zu erhalten. Das hat sich weit herumgesprochen. Die Rezepte hat Jochen Gunnars Vater, Karl-Heinrich Trennt, Ende der 1950er-Jahre selbst entwickelt. In einer Manufaktur in Rellingen werden die verschiedenen Sorten hergestellt. An der Zusammensetzung hat sich seit über 60 Jahren nichts geändert. „Wir verwenden keine künstlichen Aromastoffe. Die Produkte sind Natur pur“, beschreibt Jochen Gunnar Trennt die Besonderheit des Tabaks.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rezepte sind zwar gleich geblieben, das Rauchverhalten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten jedoch geändert, berichtet Jochen Gunnar Trennt, der nach einem BWL-Studium in Berlin 1976 in den Familienbetrieb in Kiel einstieg. Insgesamt werde weniger geraucht – auch wenn die Zahlen seit Corona wieder steigen. Dazu beigetragen habe unter anderem das Rauchverbot in Restaurants.

Hochzeit, Geburt, Schulabschluss: Tabac Trennt hat Zigarren für besondere Anlässe

Doch einige Dinge haben sich in all den Jahren nicht geändert, sagt der 80-Jährige. „Zu besonderen Anlässen gönnen sich auch Nicht-Raucher eine Zigarre. Hochzeiten, die Geburt des Kindes oder auch der Schulabschluss. Das zieht sich durch die ganze Gesellschaft.“

Die individuelle Beratung im direkten Gespräch ist es, die Jochen Gunnar Trennt mit der Aufgabe der Geschäftsräume in der Möllingstraße vermissen wird. Doch der Kontakt mit den Kunden wird nicht gänzlich verschwinden. Denn telefonisch wird Trennt weiterhin unter den bekannten Nummern erreichbar sein. Und durch einen Abholservice auf Bestellung in Rammsee wird Trennt auch den einen oder anderen Stammgast regelmäßig wiedersehen.

Lesen Sie auch

Wie die langfristige Zukunft des Familienunternehmens aussieht, ist unklar. Die beiden erwachsenen Söhne werden das Traditionsgeschäft nicht übernehmen. „Ich mache so lange weiter, wie es geht“, sagt Jochen Gunnar Trennt mit einer Zigarre im Mund. „Aus Leidenschaft.“

KN