﻿1. Mai-Protest: „Die Inflation frisst meinen Lohn“

Kiel. Zum Tag der Arbeit zogen am Montagvormittag 2500 Menschen durch die Kieler Innenstadt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte unter dem Motto „ungebrochen soldarisch“ zu den traditionellen Protesten am ersten Mai aufgerufen.

Bevor der Protestzug am Gewerkschaftshaus in der Legienstraße startete, verkündete Frank Hornschu, Vorsitzender der DGB Kiel Region, welche Probleme die Menschen in diesem Jahr auf die Straße treiben: Inflation, Klimakrise, Ukraine-Krieg. „All die Krisen stürzen die Menschen in existenzielle Sorgen.“ Mit den Protesten wollten die Gewerkschaften ein Zeichen setzen „für eine friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und für gute Arbeit“.

Junge Beschäftigte melden sich in Kiel zu Wort

Unter den Demonstranten waren in diesem Jahr mehr junge Menschen als bei den Mai-Protesten der vergangenen Jahre. Sie skandieren „Hoch mit den Löhnen, runter mit der Miete“ und halten Schilder hoch mit Sprüchen wie: „Die Inflation frisst meinen Lohn, was soll ich fressen?“

Das Jugendbündnis der Gewerkschaften und anderer politischer Gruppen meldete sich auch auf einer Zwischenkundgebung und auf dem Rathausmarkt zu Wort. Die Bedingungen für die Jugend müssten sich verbessern, forderte etwa die 27-jährige Zoe, Elektronikerin aus Kiel. „Nur durch ernsthaften Druck, nicht durch kollektives Betteln können wir was erreichen.“

Ehrengast Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, bekam Applaus für seinen minutenlangen Aufruf zum Frieden. „Vladimir Putin beenden Sie diesen Krieg“, rief er von der Bühne auf dem Rathausmarkt. Er plädierte für den Dialog und betonte: „Wir stehen an der Seite von allen Menschen, die Frieden wollen.“