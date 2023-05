﻿Tag der Kapitulation am 8. Mai 1945: Gedenken ja, freier Tag nein

Kostenfrei bis 19:29 Uhr lesen

Einsatz im Hauptbahnhof

Ein 37-Jähriger hat in einem Regionalexpress am Kieler Hauptbahnhof für Unruhe gesorgt. Der betrunkene und unter Drogeneinfluss stehende Mann bedrohte und verletzte am Sonnabend Bundespolizisten. Seine Reise endete in der Psychiatrie in Heiligenhafen.